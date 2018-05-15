В Казани пройдет городской день донора

Перед сдачей крови горожан призывают свериться с так называемым «светофором донора», размещенном на главной странице Республиканского центра крови. Он составляется на основе информации, которую в центр крови ежедневно присылают медицинские учреждения. Там доноры смогут узнать, в крови какой группы есть острая необходимость, а какой заготовлено достаточно: зеленым цветом отмечены группы крови, которых пока хватает, желтым — группы крови, в которых есть потребность, и красным — группы крови, которые необходимы срочно.

Важно, что доноры, пришедшие сдавать кровь, должны иметь при себе паспорт. Кроме того, в день сдачи крови и накануне донорам необходимо воздержаться от употребления жирной, жареной и острой пищи. Утром полагается легкий завтрак, сдавать кровь натощак не рекомендуется. За 48 часов до визита на станцию переливания крови необходимо воздержаться от употребления алкоголя, за час до процедуры — от курения.

К слову, не все желающие могут стать донорами, есть случаи, когда это противопоказано. Так, среди причин отвода донора можно выделить следующие: после ОРВИ, гриппа и ангины — 1 месяц, после удаления зубов — 10 дней, после родов — 1 год, после операции — от 6 месяцев до 1 года.

Отметим, что татарстанцы и, в частности, жители Казани активно поддерживают развитие донорского движения, участвуя в заборах крови. Так, ежегодно в сдаче крови участвуют около 13 тысяч человек, только на базе РЦК в Казани заготавливается около 12−13 тонн крови. По результатам прошлого года эту цифру удалось превысить: всего было собрано около 25 тысяч литров цельной донорской крови, из которых 15 тонн — на базе центра и еще около 10 тонн собрано отделениями переливания крови в крупных медучреждениях города.