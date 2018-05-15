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09:59 (мск), источник: РИА Крым

В этом году в Крыму откроют почти полтысячи пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 май — РИА Новости Крым. В 2018 году в Крыму планируется открыть 449 пляжей, на данный момент пользователи пляжных территорий ведут активную работу по оформлению соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в министерстве, по состоянию на 14 мая пользователи пляжей заключили 429 договоров на проведение лабораторных исследований с Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.

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По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Севастополю Натальи Пеньковской, количество пользователей пляжей, обратившихся в органы и учреждения Роспотребнадзора за получением разрешительных документов, на сегодняшний день в два раза выше по сравнению с прошлым годом. Так, подано 178 заявлений на получение экспертных заключений, выдано — 32.

Пользователями пляжных территорий заключено 430 договоров на проведение водолазного обследования дна акватории пляжа, при этом на 412 пляжных территориях водолазное обследование уже проведено. Пользователи 291 пляжа завершили обучение матросов-спасателей по специальным программам. На каждом пляже будет находиться от двух до четырех матросов-спасателей.

Также в рамках подготовки к курортному сезону специалисты «Крым-СПАС» обучили 186 матросов-спасателей, еще 72 человека подали заявки на обучение.

Всего в сезоне 2018 года на крымских пляжах будет работать до 1200 матросов-спасателей.

«Несмотря на то, что в большинстве своем пляжи активно готовятся к открытию, есть ряд регионов, в подготовке которых наметилось отставание — это Ленинский и Сакский районы, а также городской округ Феодосия. В отношении этих регионов Министерством курортов и туризма Республики Крым будут приняты меры по активизации процесса подготовки пляжей», — добавили в пресс-службе.

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