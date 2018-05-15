В этом году в Крыму откроют почти полтысячи пляжей

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в министерстве, по состоянию на 14 мая пользователи пляжей заключили 429 договоров на проведение лабораторных исследований с Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.

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По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Севастополю Натальи Пеньковской, количество пользователей пляжей, обратившихся в органы и учреждения Роспотребнадзора за получением разрешительных документов, на сегодняшний день в два раза выше по сравнению с прошлым годом. Так, подано 178 заявлений на получение экспертных заключений, выдано — 32.

Пользователями пляжных территорий заключено 430 договоров на проведение водолазного обследования дна акватории пляжа, при этом на 412 пляжных территориях водолазное обследование уже проведено. Пользователи 291 пляжа завершили обучение матросов-спасателей по специальным программам. На каждом пляже будет находиться от двух до четырех матросов-спасателей.

Также в рамках подготовки к курортному сезону специалисты «Крым-СПАС» обучили 186 матросов-спасателей, еще 72 человека подали заявки на обучение.

Всего в сезоне 2018 года на крымских пляжах будет работать до 1200 матросов-спасателей.