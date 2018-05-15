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11:02 (мск), источник: Мослента

Московских выпускников лишат алкогольных заначек

Активисты устроят их поиски перед «последним звонком».

Источник: Reuters

Активисты федерального проекта «Трезвая Россия» проведут в Парке Горького рейды по поиску спрятанного выпускниками алкоголя перед «последним звонком». Об этом сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев, передает агентство «Москва».

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«Те места, которым мы уделяем отдельное внимание, — это места массового скопления выпускников: это Парк Горького, это Воробьевы горы. Мы знаем, как это происходит: за день-два до “последнего звонка” школьники закапывают алкоголь в Парке Горького, по вечерам делают себе такого рода заготовку», — рассказал он.

По словам Хамзаева, активисты в курсе этих действий. В течение праздничных дней они находят спрятанный алкоголь, помогая таким образом полицейским и дирекции парка. Он также добавил, что в день «последнего звонка» антиалкогольные рейды пройдут в кафе, барах, ресторанах и магазинах Москвы.

«У нас есть запрет правительства Москвы на продажу алкоголя в общественных местах в эти дни. Соответственно, мы будем мониторить эту практику не только в центре города, но и в спальных районах: это бары, магазины, кафе, рестораны, чтобы они не нарушали законодательство», — заключил он.

«Последний звонок» в этом году пройдет 25 мая.
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