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11:29 (мск), источник: НИА Красноярск

На трассах края продлено временное ограничение для движения грузового транспорта

С 16 мая по 25 мая 2018 года в северных районах и на отдельных автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края продляется временное ограничение для движения грузовых транспортных средств.

Источник: НИА Красноярск

Ограничение по-прежнему распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось — до 6 тонн, двухосную тележку — до 5 тонн, трехосную тележку с нагрузкой не более 4 тонн на ось.

Для контроля соблюдения пользователями автомобильных дорог предельно допустимых осевых нагрузок на территории Красноярского края будут работать передвижные посты весового контроля, предупредили в КРУДОРе.

Ограничение вводится на всех автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края Енисейского, Пировского, Мотыгинского, Казачинского, Северо-Енисейского, Богучанского и Кежемского районов Красноярского края, а также на отдельных автомобильных дорогах.

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