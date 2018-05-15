На трассах края продлено временное ограничение для движения грузового транспорта

Ограничение по-прежнему распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось — до 6 тонн, двухосную тележку — до 5 тонн, трехосную тележку с нагрузкой не более 4 тонн на ось.