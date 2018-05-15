В красноярских детских садах с детьми-аутистами занимаются ровесники
Дети стали компаньонами воспитанников с повышенными потребностями, и помогают им в образовательном процессе.
Дети стали компаньонами воспитанников с повышенными потребностями, и помогают им в образовательном процессе.
В красноярских детских садах с
Сейчас в этом детском саду 11 ребят с повышенными потребностями. это дети с аутизмом, расстройствами речи, умственной отсталостью. Помогают им в обучении и в общении со сверстниками четверо компаньонов — тоже воспитанники этого дошкольного учреждения.
— Многие наши сотрудники прошли специальное обучение и могут работать с особыми детьми, однако для нас было важно рассказать об инклюзии родителям и воспитанникам. Мы организовали серию