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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В красноярских детских садах с детьми-аутистами занимаются ровесники

Дети стали компаньонами воспитанников с повышенными потребностями, и помогают им в образовательном процессе.

Источник: Комсомольская правда

В красноярских детских садах с детьми-аутистами занимаются ровесники. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Сейчас в этом детском саду 11 ребят с повышенными потребностями. это дети с аутизмом, расстройствами речи, умственной отсталостью. Помогают им в обучении и в общении со сверстниками четверо компаньонов — тоже воспитанники этого дошкольного учреждения.

— Многие наши сотрудники прошли специальное обучение и могут работать с особыми детьми, однако для нас было важно рассказать об инклюзии родителям и воспитанникам. Мы организовали серию мастер-классов, обучающих семинаров, рассказали об особенностях детей с повышенными потребностями, о том, как с ними нужно общаться и взаимодействовать. Так наши воспитанники стали тьюторами, компаньонами для своих сверстников, нуждающихся в особой заботе. Роль помощника — это самостоятельное решение каждого ребёнка. Ребятишки общаются и взаимодействуют друг с другом под присмотром воспитателя и психолога, — говорит заведующая дошкольным учреждением Елена Плохих.

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