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11:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге проверят данные о конфликте инвалида и охранника в ТЦ

В одном из крупных торговых центров Екатеринбурга на улице Малышева накануне произошел конфликт между 19-летним парнем с ДЦП и охранником.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается городская полиция.

Как сообщают местные СМИ, мужчина в форме грубо вытолкал молодого человека на улицу. По словам родственников инвалида, у него остались ушибы и кровоподтеки.

По факту инцидента в торговом центре в отделе полиции зарегистрировано и принято заявление от молодого человека.

«Он отправлен на судебно-медицинское обследование экспертизы. Участковые проверяют указанные в заявлении факты. Будут опрошены очевидцы и участники произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали «РГ» в отделении по связям со СМИ городского управления МВД России.

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