В Екатеринбурге проверят данные о конфликте инвалида и охранника в ТЦ
В одном из крупных торговых центров Екатеринбурга на улице Малышева накануне произошел конфликт между 19-летним парнем с ДЦП и охранником.
В одном из крупных торговых центров Екатеринбурга на улице Малышева накануне произошел конфликт между 19-летним парнем с ДЦП и охранником.
В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается городская полиция.
Как сообщают местные СМИ, мужчина в форме грубо вытолкал молодого человека на улицу. По словам родственников инвалида, у него остались ушибы и кровоподтеки.
По факту инцидента в торговом центре в отделе полиции зарегистрировано и принято заявление от молодого человека.
«Он отправлен на