В Екатеринбурге проверят данные о конфликте инвалида и охранника в ТЦ

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается городская полиция.

Как сообщают местные СМИ, мужчина в форме грубо вытолкал молодого человека на улицу. По словам родственников инвалида, у него остались ушибы и кровоподтеки.

По факту инцидента в торговом центре в отделе полиции зарегистрировано и принято заявление от молодого человека.