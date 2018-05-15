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11:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец дал машину подростку и получил штраф

Поездка за рулем была подарком на день рождения.

На ул. Маерчака инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

На месте сотрудники дорожной полиции выяснили, что отец мальчика ехал на пассажирском сидении. Мужчина пояснил, что у его сына день рождения, поэтому он разрешил мальчику сесть за руль автомобиля.

«Несовершеннолетний водитель был отстранен от управления транспортным средством. В отношении отца был составлен материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления», — рассказали в полку ДПС Красноярска.

За это нарушение мужчина получил штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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Красноярец дал машину подростку и получил штраф
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