Красноярец дал машину подростку и получил штраф

На ул. Маерчака инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

На месте сотрудники дорожной полиции выяснили, что отец мальчика ехал на пассажирском сидении. Мужчина пояснил, что у его сына день рождения, поэтому он разрешил мальчику сесть за руль автомобиля.

«Несовершеннолетний водитель был отстранен от управления транспортным средством. В отношении отца был составлен материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления», — рассказали в полку ДПС Красноярска.