Красноярец дал машину подростку и получил штраф
Поездка за рулем была подарком на день рождения.
Поездка за рулем была подарком на день рождения.
На ул. Маерчака инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщили в
На месте сотрудники дорожной полиции выяснили, что отец мальчика ехал на пассажирском сидении. Мужчина пояснил, что у его сына день рождения, поэтому он разрешил мальчику сесть за руль автомобиля.
«Несовершеннолетний водитель был отстранен от управления транспортным средством. В отношении отца был составлен материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления», — рассказали в полку ДПС Красноярска.
За это нарушение мужчина получил штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.