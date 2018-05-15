В Башкирии открылась новая мечеть
Новая мечеть на месте старой. В деревне Старокурмашево Кушнаренковского района открылся мусульманский храм. В торжествах принял участие Верховный муфтий России.
Новая мечеть на месте старой. В деревне Старокурмашево Кушнаренковского района открылся мусульманский храм. В торжествах принял участие Верховный муфтий России.
Талгат Таджуддин отметил значимость события. Он подчеркнул, что мечеть, которая уже до своего открытия объединила жителей трех деревень, в том числе и детей, призвана стать центром
Строительство новой мечети в Старокурмашево началось в 2014 году. Средства на эти цели собирали всей деревней, помогали спонсоры.
Фундамент Божьего Дома заложили на месте старой мечети. Ее возвели в 1800 году, но после прихода к власти большевиков она оказалась закрыта.
Долгожданное открытие возрожденного храма, которое состоялось накануне священного для мусульман месяца Рамазан, стало настоящим праздником для жителей округи. В будущем при мечети запланировано открытие медресе.