В Башкирии открылась новая мечеть

Источник: ГТРК Башкортостан

Талгат Таджуддин отметил значимость события. Он подчеркнул, что мечеть, которая уже до своего открытия объединила жителей трех деревень, в том числе и детей, призвана стать центром духовно-нравственного воспитания.

Строительство новой мечети в Старокурмашево началось в 2014 году. Средства на эти цели собирали всей деревней, помогали спонсоры.

Фундамент Божьего Дома заложили на месте старой мечети. Ее возвели в 1800 году, но после прихода к власти большевиков она оказалась закрыта.