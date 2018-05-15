ЕГЭ — 2018 в Башкирии: каким школьным предметам отдали предпочтение участники экзамена?

По данным Министерства образования РБ, в этом году одиннадцатиклассники отдают предпочтение при выборе выпускных испытаний профильной математике (более 12,5 тыс заявлений), обществознанию (около восьми тысяч заявлений) и физике (порядка шести тысяч заявлений).

Далее следуют биология (свыше четырех тысяч заявлений), химия (почти четыре тысячи), информатика (три тысячи), история (около трех тысяч).

Обязательные — русский язык и базовую математику — пишут порядка 18 тысяч участников.