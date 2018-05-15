Источник сообщил о планах отправить туриста в первый пилотируемый полет к МКС

Источник: Reuters

«Первым в пилотируемый полет на ракете с российской системой управления “Союз 2.1а” отправится корабль “Союз МС-15”. На его борту будут два российских космонавта. Третье место, возможно займет космический турист», — сказал источник.

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Полет запланирован на октябрь 2019 года в случае успеха беспилотного старта корабля «Союз МС-14» в связке с ракетой «Союз 2.1а» в августе того же года.

Рассматриваются несколько кандидатов на место космического туриста для полета в 2019 году. Среди них есть россияне.

Между тем, позднее в более длительный полет на МКС могут отправиться представители Бахрейна и ОАЭ, «которых лишь отчасти по формальным признакам можно отнести к туристам».

«Скорее всего, они отправятся на МКС не в 2019, а в 2020 году на другом корабле. Представители арабских стран пройдут полноценную подготовку по программам астронавтов на родине и в России, и в случае полета будут выполнять весь спектр задач членов экипажа и получат статус первых астронавтов в своих странах», — сказал источник.

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Между тем в российской ракетно-космической отрасли продолжают переговоры с американскими коллегами об обмене местами на пилотируемых кораблях. «Если соглашение о бартере мест будет заключено, то место туриста может достаться американскому астронавту в обмен на места на американских пилотируемых кораблях Starliner или Dragon. Однако пока пилотируемые запуски этих кораблей не осуществляются», — сказал источник.