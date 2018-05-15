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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о планах отправить туриста в первый пилотируемый полет к МКС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Космический турист может стать участником первого пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) на новой российской ракете в 2019 году, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: Reuters

«Первым в пилотируемый полет на ракете с российской системой управления “Союз 2.1а” отправится корабль “Союз МС-15”. На его борту будут два российских космонавта. Третье место, возможно займет космический турист», — сказал источник.

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Полет запланирован на октябрь 2019 года в случае успеха беспилотного старта корабля «Союз МС-14» в связке с ракетой «Союз 2.1а» в августе того же года.

Рассматриваются несколько кандидатов на место космического туриста для полета в 2019 году. Среди них есть россияне.

Между тем, позднее в более длительный полет на МКС могут отправиться представители Бахрейна и ОАЭ, «которых лишь отчасти по формальным признакам можно отнести к туристам».

«Скорее всего, они отправятся на МКС не в 2019, а в 2020 году на другом корабле. Представители арабских стран пройдут полноценную подготовку по программам астронавтов на родине и в России, и в случае полета будут выполнять весь спектр задач членов экипажа и получат статус первых астронавтов в своих странах», — сказал источник.

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Между тем в российской ракетно-космической отрасли продолжают переговоры с американскими коллегами об обмене местами на пилотируемых кораблях. «Если соглашение о бартере мест будет заключено, то место туриста может достаться американскому астронавту в обмен на места на американских пилотируемых кораблях Starliner или Dragon. Однако пока пилотируемые запуски этих кораблей не осуществляются», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что российские космонавты с 2019 года будут добираться до орбиты на ракете «Союз 2.1а» с российской системой управления, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в ракетно-космической отрасли. «Предполагается уже с 2019 года отказаться от ракеты-носителя “Союз-ФГ” с украинской системой управления. Ей на смену придет “Союз 2.1а” с системой российского производства. Ранее такие ракеты использовались для вывода космических грузовиков на орбиту, но пилотируемые корабли они не выводили. Теперь в августе 2019 года запланирован первый испытательный полет пилотируемого “Союза” на такой ракете пока в беспилотном режиме», — сказал собеседник агентства.

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