Красноярцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ на железнодорожном вокзале

Красноярская железная дорога присоединяется к участию во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 14 по 20 мая в канун Международного дня памяти жертв СПИДа.

Организатор акции «Стоп ВИЧ/СПИД» — Фонд социально-культурных инициатив. Мероприятие направлено на повышение информированности населения, в особенности молодежи, по вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Завтра, 16 мая, в 12:00 в рамках акции на привокзальной площади железнодорожного вокзала Красноярска будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут. Также красноярцы смогут пообщаться с представителями Красноярского краевого Центра профилактики и борьбы со СПИДом, получить подробную информацию о мерах профилактики.

18 мая, в 13:00 акция пройдет на Ачинском железнодорожном вокзале. Там, кроме пункта экспресс-тестирования, будет действовать специальная фотоплощадка для пассажиров. Им предлагается принять участие в необычной фотосессии — сфотографироваться с хештегами акции «СТОПВИЧСПИД». Фотографии все желающие смогут разместить в социальных сетях, выразив свою активную гражданскую позицию.