Красноярцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ на железнодорожном вокзале
Акцию в канун Международного дня памяти жертв СПИДа проведет Красноярская магистраль.
Акцию в канун Международного дня памяти жертв СПИДа проведет Красноярская магистраль.
Красноярская железная дорога присоединяется к участию во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 14 по 20 мая в канун Международного дня памяти жертв СПИДа.
Организатор акции «Стоп ВИЧ/СПИД» — Фонд
Завтра, 16 мая, в 12:00 в рамках акции на привокзальной площади железнодорожного вокзала Красноярска будет работать мобильный пункт
Волонтеры раздадут ачинцам символы акции — красные ленточки и памятки «Пять шагов, чтобы остановить ВИЧ» с правилами безопасного поведения.