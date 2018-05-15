21 мая пройдёт концерт «Памяти Дмитрия Хворостовского»
21 мая 2018 года на сцене Большого академического концертного зала будет представлена программа «Памяти Дмитрия Хворостовского».
21 мая 2018 года на сцене Большого академического концертного зала будет представлена программа «Памяти Дмитрия Хворостовского».
Это музыкальное приношение памяти самого выдающегося выпускника Красноярского государственного института искусств, воспитанника кафедры сольного пения и оперной подготовки. На сцену выйдут сегодняшние ученики кафедры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александра Черпакова, Виктория Маслюкова, Севастьян Мартынюк, Давит Есаян, Евгения Непомнящих, Валерия Макарова, Александра Колесникова, Денис Гречишкин, Игорь Костюченко и Павел Анциферов. С симфоническим оркестром Института они исполнят арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов, в которых блистал Дмитрий Хворостовский. Во второй части вечера прозвучат песни военных лет в память о замечательной программе, подготовленной Дмитрием Хворостовским несколько лет назад.
Откроет программу симфоническая увертюра Ф.