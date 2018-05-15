21 мая пройдёт концерт «Памяти Дмитрия Хворостовского»

Это музыкальное приношение памяти самого выдающегося выпускника Красноярского государственного института искусств, воспитанника кафедры сольного пения и оперной подготовки. На сцену выйдут сегодняшние ученики кафедры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александра Черпакова, Виктория Маслюкова, Севастьян Мартынюк, Давит Есаян, Евгения Непомнящих, Валерия Макарова, Александра Колесникова, Денис Гречишкин, Игорь Костюченко и Павел Анциферов. С симфоническим оркестром Института они исполнят арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов, в которых блистал Дмитрий Хворостовский. Во второй части вечера прозвучат песни военных лет в память о замечательной программе, подготовленной Дмитрием Хворостовским несколько лет назад.