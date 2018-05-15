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11:18 (мск), источник: НИА Красноярск

21 мая пройдёт концерт «Памяти Дмитрия Хворостовского»

21 мая 2018 года на сцене Большого академического концертного зала будет представлена программа «Памяти Дмитрия Хворостовского».

Источник: НИА Красноярск

Это музыкальное приношение памяти самого выдающегося выпускника Красноярского государственного института искусств, воспитанника кафедры сольного пения и оперной подготовки. На сцену выйдут сегодняшние ученики кафедры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Александра Черпакова, Виктория Маслюкова, Севастьян Мартынюк, Давит Есаян, Евгения Непомнящих, Валерия Макарова, Александра Колесникова, Денис Гречишкин, Игорь Костюченко и Павел Анциферов. С симфоническим оркестром Института они исполнят арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов, в которых блистал Дмитрий Хворостовский. Во второй части вечера прозвучат песни военных лет в память о замечательной программе, подготовленной Дмитрием Хворостовским несколько лет назад.

Откроет программу симфоническая увертюра Ф. Мендельсона-Бартольди «Гебриды», во время которой зрители увидят презентацию из архивных фото материалов, представляющих разные этапы жизни и творчества Д. А. Хворостовского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет заслуженный деятель искусств республики Тыва, доцент Петр Казимир. Ведущая программы — доктор искусствоведения Людмила Гаврилова.

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