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11:17 (мск), источник: "Российская газета"

Таймырских народных мастеров отметили международными наградами

На ярмарке таймырцы презентовали выставку, центральную часть которой заняла карта муниципального района с туристическими маршрутами территории. Здесь же на площадке проводились экскурсии, презентации, мастер-классы, знакомящие гостей с культурой коренных арктических этносов Таймыра. Каждый посетитель выставки смог унести с собой «частичку Таймыра» в виде памятного сувенира.

На уличной площадке был выставлен национальный чум, внутри которого было воссоздано убранство и быт долган. Организована выставка национальных кукол, изделий из кости мамонта, а также ярмарка — продажа рыбы, северных сувениров, одежды, обуви, различных изделий из меха и бисера.

В конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018» в номинации «Изделия сувенирного промысла» лауреатами стали косторез и мастерица сельского поселения Хатанга Федор Симаков и Валерия Еремина соответственно. Награду в номинации «Национальный костюм» получила мастерица поселка Носок сельского поселения Караул Людмила Яптунэ. Также в номинации «Художественная обработка кости и рога» третьим стал косторез центра народного творчества Дудинки Вольдемар Ямкин. Управление культуры администрации муниципального района стало лауреатами конкурса «Лучшая экспозиция».

В состав делегации Таймыра вошли представители администрации муниципального района, сотрудники муниципального краеведческого музея, работники учреждений культуры, мастера по художественной вышивке и резьбе по кости, представители традиционных фермерских хозяйств и студенты местных учебных заведений.

Кстати

В ходе визита в Москву таймырцы стали участниками еще одного важного события — ежегодного всероссийского фестиваля национальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера». Здесь в песенно-танцевальном конкурсе юная артистка из села Караул Анастасия Федосеева завоевала специальный приз «Звездочка фестиваля». В рамках конкурса «Кочевое жилище Севера» специальный приз завоевали представители управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра и общины «Уохтала». В конкурсе «Северные виды спорта» студент Таймырского колледжа Герасим Тэседо завоевал второе место в дисциплине «Метание аркана» и третье место в перетягивании палки.

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