Светодиодная стоп-линия появилась на переезде в Новосибирске

Источник: VN.ru

В качестве эксперимента дополнительные визуальные средства оповещения внедрили на переезде 3324 км перегона Новосибирск-Западный — Обь (на улице Порт-Артурской). Здесь на опорах установлены первые светодиодные устройства для проецирования специального сигнала красного света на проезжую часть в темное время суток при приближении поездов и закрытии шлагбаума.

«Это позволяет дополнительно предостеречь водителей автомобилей, находящихся в зоне железной дороги, — говорит пресс-секретарь Новосибирского региона ЗСЖД Михаил Лыкосов. — Здесь же установлены проблесковые маячки желтого цвета, включающиеся при подаче извещения о приближении поезда. Такие подходы к обеспечению безопасного пересечения автотранспортом железнодорожного полотна применены впервые в России».

На переезде 3338 км пк 2 станции Новосибирск-Главный («Бурлинский переезд») установлены QR-коды с интернет-ссылкой на профилактический видеоролик о безопасном пересечении железнодорожного полотна. Переезд 3360 км пк 10 перегона Мочище — Сокур, в свою очередь, был оборудован акустическим извещательным устройством повышенной громкости.