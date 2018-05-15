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11:31 (мск), источник: VN.ru

Светодиодная стоп-линия появилась на переезде в Новосибирске

Новые технические решения для оповещения о приближении поездов к переезду начали применять в Новосибирске. Это позволяет дополнительно предостеречь водителей автомобилей, находящихся в зоне железной дороги.

Источник: VN.ru

В качестве эксперимента дополнительные визуальные средства оповещения внедрили на переезде 3324 км перегона Новосибирск-Западный — Обь (на улице Порт-Артурской). Здесь на опорах установлены первые светодиодные устройства для проецирования специального сигнала красного света на проезжую часть в темное время суток при приближении поездов и закрытии шлагбаума.

«Это позволяет дополнительно предостеречь водителей автомобилей, находящихся в зоне железной дороги, — говорит пресс-секретарь Новосибирского региона ЗСЖД Михаил Лыкосов. — Здесь же установлены проблесковые маячки желтого цвета, включающиеся при подаче извещения о приближении поезда. Такие подходы к обеспечению безопасного пересечения автотранспортом железнодорожного полотна применены впервые в России».

На переезде 3338 км пк 2 станции Новосибирск-Главный («Бурлинский переезд») установлены QR-коды с интернет-ссылкой на профилактический видеоролик о безопасном пересечении железнодорожного полотна. Переезд 3360 км пк 10 перегона Мочище — Сокур, в свою очередь, был оборудован акустическим извещательным устройством повышенной громкости.

Несмотря на все меры безопасности, по вине водителей в 2018 году на одном из новосибирских переездов уже произошло одно ДТП — 18 апреля на 69-м километре железнодорожного перегона ст. Восточная — ст. Буготак столкнулись грузовой состав и трактор «ЮМЗ Д-60». В результате страшного удара был смертельно травмирован 36-летний тракторист.

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