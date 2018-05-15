Смог от пожаров вызвал массовые жалобы на здоровье

В основном плохо себя чувствуют жители Сосновского, Красноармейского, Пластовского и Кунашакского районов. Также жалобы на здоровье поступают из Коркино, Копейска, Еманжелинска, Челябинска и Снежинска. Экологи отмечают, что все обращения связаны с лесными и степными пожарами.

Сейчас по сведениям фонда, в уральском регионе насчитывается более 200 очагов возгорания — как вокруг населённых пунктов, так и вдоль основных дорог.

«Обратившиеся жители в основном жалуются на запах гари. Многие начинают путать с выбросами предприятий и сообщают о химическом запахе, но это не так. Загрязнение атмосферного воздуха от природных пожаров не сильно отличается от компонентов выбрасываемых промышленными производствами. Они также опасны для здоровья. При горении травы, древесных насаждений выделяются оксиды и диоксиды углерода, оксид азота, сажа. Также, в процессе химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах. Но их состав следующий: бензол, толуол, ксилолы, бензапирен, метан», — поясняет директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.

Эколог отмечает, что виновники пожаров — сами люди, которые поджигают траву намеренно или бросают непотушенную сигарету.