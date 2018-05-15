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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху «оскорбил» победительницу Евровидения из-за ошибки переводчика

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Автоматический переводчик Bing компании Microsoft превратил в оскорбление комплимент премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай.

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Нетаньяху поздравил ее с помощью слова «Kapara», по ошибке переведенное как «корова». На сайте израильской газеты Haaretz уточняют, что само по себе это слово означает «искупление», а в сленговом значении используется для выражения дружбы и благословления.

Многие англоязычные пользователи Twitter, однако, ничего не знали о настоящем значении этого слова и были шокированы тем, что якобы сказал израильский премьер. «Этот перевод ведь не может быть правильным, да?», — пишет INITIO_FINEM, приложив скриншот с высказыванием Нетаньяху.

​В Haaretz отметили, что Bing через несколько часов предложил более точный перевод слова Kapara. «Нетта, ты замечательная! Ты добилась большого уважения для государства Израиль. В следующем году в Иерусалиме!», — написал Нетаньяху.

Израиль побеждает в Евровидении уже в четвертый раз. Последней победительницей до Нетты была певица Дана Интернэшнл, занявшая в 1998 году первое место с песней Diva.

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