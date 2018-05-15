На всероссийском конкурсе «Миссис Россия» Иркутск будет представлять Алена Чукавина
В областном центре прошел конкурс «Миссис Иркутск-2018», победу в котором одержала 29-летняя Алена Чукавина.
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В областном центре прошел конкурс «Миссис Иркутск-2018», победу в котором одержала 29-летняя Алена Чукавина.
Она представит столицу Приангарья на всероссийском конкурсе. Сообщение об этом размещено на странице irkfashion.ru ВКонтакте. Первой и второй
Всего в конкурсе приняли участие 19 женщин, старшей из которых 48 лет.