В автосервисе Иркутска работал мигрант, находящийся в розыске
Руководитель автосервиса привлечен к административной ответственности.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Руководитель автосервиса привлечен к административной ответственности.
Сотрудники полиции и Управления по вопросам миграции во время проверки одного из автосервисов в Куйбышевском районе Иркутска обнаружили, что несколько работников находятся на территории РФ незаконно. Кроме того, один из рабочих находился в розыске за совершение противоправного деяния.
Руководитель автосервиса привлечен к административной ответственности.