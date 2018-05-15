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11:32 (мск), источник: МК.RU Иркутск

В автосервисе Иркутска работал мигрант, находящийся в розыске

Руководитель автосервиса привлечен к административной ответственности.

Сотрудники полиции и Управления по вопросам миграции во время проверки одного из автосервисов в Куйбышевском районе Иркутска обнаружили, что несколько работников находятся на территории РФ незаконно. Кроме того, один из рабочих находился в розыске за совершение противоправного деяния.

Руководитель автосервиса привлечен к административной ответственности.

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