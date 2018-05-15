В автосервисе Иркутска работал мигрант, находящийся в розыске

Сотрудники полиции и Управления по вопросам миграции во время проверки одного из автосервисов в Куйбышевском районе Иркутска обнаружили, что несколько работников находятся на территории РФ незаконно. Кроме того, один из рабочих находился в розыске за совершение противоправного деяния.