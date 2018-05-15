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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже на три дня запретят парковаться на «Динамо»

Машины могут помешать проведению кулинарного фестиваля.

В мэрии Воронежа сообщили неприятную новость для горожан и гостей города, планировавших на машине приехать в парк «Динамо» на ближайших выходных.

— 18, 19 и 20 мая с 7.00. до 21.30 на его территории будет запрещена парковка, — сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

В течение этих трех дней в «Динамо» будет проходить Третий ежегодный фестиваль национальной кухни. Чиновники полагают, что припаркованные машины могут помешать празднику желудка.

Напомним, с утра 15 мая перекрыли движение возле спорткомплекса «Энергия». Там нельзя будет проехать до 22.00.

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