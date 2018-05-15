Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста
Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального
Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального
Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального
Отмечается, что артистка направлялась на премьеру фильма Спайка Ли «Черный клановец».
Стюарт ранее публично критиковала
В феврале актриса Анна Брюггеманн призвала посетительниц Берлинского кинофестиваля отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. Артистка назвала