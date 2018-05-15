ИГУ подписал соглашение с Институтом археологии и этнографии СО РАН
Соглашение о сотрудничестве в
Соглашение о сотрудничестве в
Подписание прошло в Иркутске в рамках работы VII международной конференции «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященной 100-летию ИГУ, сообщает 15 мая 2018 года
Подписанное соглашение регулирует многолетнее сотрудничество сторон, реализуемое в рамках работы лаборатории археологии и палеоэкологии
«Соглашение призвано укрепить взаимодействие ученых из Иркутска и Новосибирска, — сказал Игорь Бычков. — Логичным продолжением соглашения станет обновление положения о совместной кафедре археологии и палеоэкологии — уникального союза наших заведений».
Соглашение определяет направления сотрудничества, в том числе это совместные фундаментальные и прикладные исследования, использование в учебном процессе результатов научных исследований, привлечение студентов и молодых ученых к формированию научных школ и высококвалифицированных научных коллективов, подготовка кадров высшей квалификации, переподготовка и повышение квалификации специалистов на основе новейших достижений