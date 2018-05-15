ИГУ подписал соглашение с Институтом археологии и этнографии СО РАН

Подписание прошло в Иркутске в рамках работы VII международной конференции «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры», посвященной 100-летию ИГУ, сообщает 15 мая 2018 года пресс-служба вуза.

Подписанное соглашение регулирует многолетнее сотрудничество сторон, реализуемое в рамках работы лаборатории археологии и палеоэкологии научно-исследовательского центра «Байкальский регион» ИГУ. Являясь совместной лабораторией Института археологии и этнографии СО РАН и ИГУ, созданная в 1993 году, она представляет собой яркий пример интеграции академической науки и высшего образования.

«Соглашение призвано укрепить взаимодействие ученых из Иркутска и Новосибирска, — сказал Игорь Бычков. — Логичным продолжением соглашения станет обновление положения о совместной кафедре археологии и палеоэкологии — уникального союза наших заведений».