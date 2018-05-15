Казанские родители могут внести предложения по улучшению качества питания в школах и детсадах

Жителей республики проконсультируют специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Они ответят на вопросы по качеству и безопасности детского питания в школах и детских садах.
Родители могут также внести свои предложения — их пожелания будут учтены при формировании предписаний к новому учебному году.
Звонки от населения будут приниматься на горячую линию по телефону Управления Роспотребнадзора по РТ — (843) 273−15−83 с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00; в пятницу с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45, сообщили в ведомстве.