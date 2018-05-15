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12:52 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанские родители могут внести предложения по улучшению качества питания в школах и детсадах

(Город Казань KZN.RU, 15 мая). С 18 по 25 мая в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей республики проконсультируют специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Они ответят на вопросы по качеству и безопасности детского питания в школах и детских садах.

Родители могут также внести свои предложения — их пожелания будут учтены при формировании предписаний к новому учебному году.

Звонки от населения будут приниматься на горячую линию по телефону Управления Роспотребнадзора по РТ — (843) 273−15−83 с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00; в пятницу с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45, сообщили в ведомстве.

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