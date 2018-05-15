Казанские родители могут внести предложения по улучшению качества питания в школах и детсадах

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей республики проконсультируют специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Они ответят на вопросы по качеству и безопасности детского питания в школах и детских садах.

Родители могут также внести свои предложения — их пожелания будут учтены при формировании предписаний к новому учебному году.