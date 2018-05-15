В красноярских автобусах начали появляться книги отзывов и предложений

В красноярских автобусах начали заводить книги отзывов и предложений. В обычной тетрадке пассажиры теперь могут писать свои пожелания или претензии. Перевозчики обещают просматривать их и улучшать качество обслуживания.

Пока такая тетрадка появилась только на маршруте № 55. Она висит около водителя, а каждый пассажир имеет право сделать запись. Как заметили журналисты, желающих оставить комментарий пока не нашлось — тетрадь абсолютно пустая.

В диспетчерской службе КПАТП № 7 рассказали, что такие книги скоро появятся во всех автобусах. Именно так перевозчики будут узнавать о работе водителей и кондукторов. При этом пока неизвестно, кто предложил ввести новую систему контроля — департамент транспорта или сам перевозчик.

Водитель, к слову, не смог ответить на вопрос, зачем в транспорте завели книгу отзывов и предложений. Кондуктор и вовсе не знал о ее существовании.

Сами красноярцы отметили, что такая книга должна быть изготовлена типографским способом, а страницы необходимо прошить или пронумеровать, чтобы сотрудники не могли вырвать их.