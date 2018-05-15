С 15 мая авиация начала травить мошку и комаров вокруг Волгограда

После того, как волгоградцам запретили экспериментировать со сбросами на Волжской ГЭС, единственным способом спасти гостей ЧМ-2018 от нашествий мошки — потравить ее, пока она еще пребывает в состоянии личинок.
Обработка будет проходить в два этапа: первый с 15 по 17 мая, второй — с 23 по 25 мая.
Как заверили «КП-Волгоград» в облкомприроды, препарат для обработки выбрали экологически безопасный, рекомендованный Роспотребнадзором. Этот препарат безвредный для человека и теплокровных животных, и даже для рыб и пчел — он поражает только личинки двукрылых. Он мало токсичен и поэтому может применяться во всех природных зонах.
Распылять его будут с самолетов в утренние и вечерние часы, в тех местах, где ученые ВолГУ зафиксировали наибольшее количество личинок гнуса.
В администрации области уточняют, что в зону обработки попали 35 ериков и озер, а также затоны и заливные луга на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе (полный перечень представлен на сайте облкомприроды).
В облкомприроде также отмечают, что параллельно идет дезинсекция общественных мест, лесопарковых зон, туристических маршрутов. В общей сложности в области от мошки и комаров обработают 162 водных объекта, дезинсекцию проведут в 129 рекреационных зонах общей площадью 613 гектаров.