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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

С 15 мая авиация начала травить мошку и комаров вокруг Волгограда

Утром 15 мая вокруг Волгограда стали кружить небольшие самолеты — это началась обработка водоемов и зеленых зон от мошки и комаров с привлечением авиации. Особенно тщательно обработают территорию в радиусе 15-ти километров вокруг «Волгоград Арены».

После того, как волгоградцам запретили экспериментировать со сбросами на Волжской ГЭС, единственным способом спасти гостей ЧМ-2018 от нашествий мошки — потравить ее, пока она еще пребывает в состоянии личинок.

Обработка будет проходить в два этапа: первый с 15 по 17 мая, второй — с 23 по 25 мая.

Как заверили «КП-Волгоград» в облкомприроды, препарат для обработки выбрали экологически безопасный, рекомендованный Роспотребнадзором. Этот препарат безвредный для человека и теплокровных животных, и даже для рыб и пчел — он поражает только личинки двукрылых. Он мало токсичен и поэтому может применяться во всех природных зонах.

Распылять его будут с самолетов в утренние и вечерние часы, в тех местах, где ученые ВолГУ зафиксировали наибольшее количество личинок гнуса.

В администрации области уточняют, что в зону обработки попали 35 ериков и озер, а также затоны и заливные луга на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе (полный перечень представлен на сайте облкомприроды).

В облкомприроде также отмечают, что параллельно идет дезинсекция общественных мест, лесопарковых зон, туристических маршрутов. В общей сложности в области от мошки и комаров обработают 162 водных объекта, дезинсекцию проведут в 129 рекреационных зонах общей площадью 613 гектаров.

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