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12:54 (мск), источник: АиФ Калининград

На четырех улицах Калининграда временно вводят ограничения для автомобилей

На четырех улицах Калининграда временно вводят ограничения для автомобилей, предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Во второй половине мая дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку, установят в переулках Желябова и Калужском, на улицах Ген. -лейт. Озерова и Желябова.

Сделают это «для увеличения пропускной способности». Ограничения будут действовать до 1 августа.

Остановка будет запрещена:

  • по переулку Желябова от ул. Ген. -лейт. Озерова до дома № 11;
  • на выезде с территории кадетского корпуса на пер. Калужский;
  • на проезде между домами № 1−5 и 7−13 по ул. Ген. -лейт. Озерова до ул. Желябова;
  • на улице Желябова на всем протяжении;
  • по пер. Калужскому от дома № 7 до ул. Желябова.
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