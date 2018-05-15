На четырех улицах Калининграда временно вводят ограничения для автомобилей
На четырех улицах Калининграда временно вводят ограничения для автомобилей, предупреждают в
На четырех улицах Калининграда временно вводят ограничения для автомобилей, предупреждают в
Во второй половине мая дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку, установят в переулках Желябова и Калужском, на улицах Ген. -лейт. Озерова и Желябова.
Сделают это «для увеличения пропускной способности». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Остановка будет запрещена: