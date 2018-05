Исследователи научились диагностировать малярию по запаху кожи

Исследователи из Швейцарии, Кении и США обнаружили, что у здоровых и зараженных малярийным плазмодием людей отличаются химический состав выделяемых кожей веществ. Их анализ с помощью алгоритмов машинного обучения позволяет эффективно выявлять пациентов с бессимптомной формой малярии, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.