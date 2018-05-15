В Калининграде продолжает работу интерактивная выставка «Империя роботов»

Динозавры, автомобили, гуманоиды и насекомые. На выставке «Империя роботов» собраны механизмы самых разных цветов, форм и размеров. У каждого из них свои способности.

Анатолий Сытченко, менеджер-консультант «Империи роботов»:

— Происходит процесс сканирования, сканирует цвета. Робот, получается, меняет его. Здесь, вот, инфракрасный сканер, он определяет расположение. После этого он подберёт алгоритм действия.

На выставке представлены около пятидесяти роботов из России, Китая, Японии, Америки и других стран мира. Любой из них готов поиграть с посетителями, а с некоторые даже завести осмысленный разговор или потанцевать.

«Умные» механизмы могут не только ходить и разговаривать, но и решать простые задачи. Однако, как утверждают специалисты, восстание машин пока что возможно только на страницах научно-фантастических книг.

Юрий Пирогов, организатор выставки «Империя роботов»:

— Пока что они придумывать особо не могут, их программируют. Интернет, люди. Пока ими всеми управляют определённые люди.

Карэн Акопьян, житель Калининграда:

— Роботы, как к ним ещё относиться, если они есть. Во многом помогают. Не хотелось бы, конечно, полностью на них полагаться. Всё-таки человек должен оставаться человеком, а робот должен быть помощником.

Жители и гости Калининграда могут пообщаться с роботами, погрузиться в виртуальную реальность и покататься на гироскуторе каждый день с десяти до восьми вечера вплоть до 3-го июня. После этого механические помощники отправятся путешествие по остальным городам России.