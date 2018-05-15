Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Бывший муж Алисы Аршавиной отказывается от детей
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Кремль отреагировал на предложение Порошенко о встрече
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Смерть 32-летнего актера: Юрий Киндрат скончался в реанимации
Реакция Киева на слова об угрозах дипломатам РФ
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Замуж за принца
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
13:22 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде продолжает работу интерактивная выставка «Империя роботов»

Там каждый желающий может пообщаться и поиграть с механизмами из самых разных стран мира. Некоторых роботов можно даже взять под своё управление.

Динозавры, автомобили, гуманоиды и насекомые. На выставке «Империя роботов» собраны механизмы самых разных цветов, форм и размеров. У каждого из них свои способности.

Анатолий Сытченко, менеджер-консультант «Империи роботов»:

— Происходит процесс сканирования, сканирует цвета. Робот, получается, меняет его. Здесь, вот, инфракрасный сканер, он определяет расположение. После этого он подберёт алгоритм действия.

На выставке представлены около пятидесяти роботов из России, Китая, Японии, Америки и других стран мира. Любой из них готов поиграть с посетителями, а с некоторые даже завести осмысленный разговор или потанцевать.

«Умные» механизмы могут не только ходить и разговаривать, но и решать простые задачи. Однако, как утверждают специалисты, восстание машин пока что возможно только на страницах научно-фантастических книг.

Юрий Пирогов, организатор выставки «Империя роботов»:

— Пока что они придумывать особо не могут, их программируют. Интернет, люди. Пока ими всеми управляют определённые люди.

Карэн Акопьян, житель Калининграда:

— Роботы, как к ним ещё относиться, если они есть. Во многом помогают. Не хотелось бы, конечно, полностью на них полагаться. Всё-таки человек должен оставаться человеком, а робот должен быть помощником.

Жители и гости Калининграда могут пообщаться с роботами, погрузиться в виртуальную реальность и покататься на гироскуторе каждый день с десяти до восьми вечера вплоть до 3-го июня. После этого механические помощники отправятся путешествие по остальным городам России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
КПРФ внесла проект о моратории на повышение пенсионного возраста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
100-летний водитель устроил ДТП и не заметил этого Небольшая авария с участием водителя, которому исполнилось 100 лет, произошла на одной из улиц Риги
Hi-Tech
Появилась информация о курсе биткоина $50 000 Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь