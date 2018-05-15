Госбанк на Большой Покровской откроет двери для посетителей

Один раз в год Госбанк на Большой Покровской открывает двери для посетителей, чтобы нижегородцы и гости города смогли полюбоваться уникальными росписями по эскизам Ивана Билибина, часами швейцарской фирмой «Мозер» и многими другими художественными ценностями.

Здание банка было построено в 1913 году в честь 300-летия царствования Дома Романовых, и в этом году ему исполняется 105 лет. Кроме того, в этом же году Нижегородское отделение празднует 150-летие. В связи с этим в этом году гостям предложат пройти тем же маршрутом, которым шел император Николай II, присутствовавший на открытии банковского ансамбля более ста лет назад, и принять участие в квесте «Секреты денежного ларца», приоткрывающего завесу тайн, связанных с историей строительства здания.