Госбанк на Большой Покровской откроет двери для посетителей
Деть открытых дверей пройдет 18 мая.
Деть открытых дверей пройдет 18 мая.
Один раз в год Госбанк на Большой Покровской открывает двери для посетителей, чтобы нижегородцы и гости города смогли полюбоваться уникальными росписями по эскизам Ивана Билибина, часами швейцарской фирмой «Мозер» и многими другими художественными ценностями.
Здание банка было построено в 1913 году в честь 300-летия царствования Дома Романовых, и в этом году ему исполняется 105 лет. Кроме того, в этом же году Нижегородское отделение празднует 150-летие. В связи с этим в этом году гостям предложат пройти тем же маршрутом, которым шел император Николай II, присутствовавший на открытии банковского ансамбля более ста лет назад, и принять участие в квесте «Секреты денежного ларца», приоткрывающего завесу тайн, связанных с историей строительства здания.
День открытый дверей пройдет 18 мая. Для удобства гостей, во избежание очередей, посещение экскурсии возможно только по предварительной записи по тел. +7 (831)431−97−16 (с 9.00 до 18.00 с 16 мая). При посещении необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.