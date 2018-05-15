Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры)
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Кремль отреагировал на предложение Порошенко о встрече
Жириновский назвал сумму своей пенсии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Замуж за принца
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Госбанк на Большой Покровской откроет двери для посетителей

Деть открытых дверей пройдет 18 мая.

Один раз в год Госбанк на Большой Покровской открывает двери для посетителей, чтобы нижегородцы и гости города смогли полюбоваться уникальными росписями по эскизам Ивана Билибина, часами швейцарской фирмой «Мозер» и многими другими художественными ценностями.

Здание банка было построено в 1913 году в честь 300-летия царствования Дома Романовых, и в этом году ему исполняется 105 лет. Кроме того, в этом же году Нижегородское отделение празднует 150-летие. В связи с этим в этом году гостям предложат пройти тем же маршрутом, которым шел император Николай II, присутствовавший на открытии банковского ансамбля более ста лет назад, и принять участие в квесте «Секреты денежного ларца», приоткрывающего завесу тайн, связанных с историей строительства здания.

День открытый дверей пройдет 18 мая. Для удобства гостей, во избежание очередей, посещение экскурсии возможно только по предварительной записи по тел. +7 (831)431−97−16 (с 9.00 до 18.00 с 16 мая). При посещении необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

Все новости региона
 На Украине создали «Патрульную полицию Крыма»
Названы самые угоняемые марки автомобилей в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
КПРФ внесла проект о моратории на повышение пенсионного возраста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
100-летний водитель устроил ДТП и не заметил этого Небольшая авария с участием водителя, которому исполнилось 100 лет, произошла на одной из улиц Риги
Hi-Tech
Появилась информация о курсе биткоина $50 000 Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь