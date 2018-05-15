«Мы уходим с Востока»: к чему привел вывод войск СССР из Афганистана

Источник: ИТАР-ТАСС

Ровно 30 лет назад, 15 мая 1988 года СССР приступил к выводу войск из Афганистана. За девять месяцев республику покинули свыше 100 тыс. советских военнослужащих. Как было принято решение оставить Афганистан и к чему оно привело — в материале ТАСС.

«Это просто фиговый листок»

График вывода советских войск был утвержден в рамках так называемого Женевского соглашения, или Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан. Формально это были переговоры между просоветским правительством Афганистана, которое возглавлял Мохаммад Наджибулла, и Пакистаном, за спиной которого стоял Вашингтон. СССР и США участвовали в переговорах лишь в качестве «гарантов». Афганская вооруженная оппозиция вообще не принимала участия в переговорах, отвергнув такую возможность в самом начале.

Так судьба советского контингента как будто решалась без участия Кремля и даже без участия его противников — Белого дома и моджахедов.

Опять же формально переговоры главным образом касались беженцев. Афганистан и Пакистан также обещали не вмешиваться в дела друг друга. Но все прекрасно понимали, что главное — советские войска.

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Как вспоминал командующий 40-й армией Борис Громов, непосредственно руководивший выводом войск, Наджибулла хоть и согласился с условиями Женевы, но просил Москву полностью контингент не выводить. Парадоксально, но тогда его в этом поддерживал министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, который в то время был «ястребом» московской дипломатии и лишь позже стал во всем соглашаться с линией Вашингтона.

«Президент Наджибулла упрашивал, уговаривал нас остаться, что было бы нарушением Женевских соглашений, и оставить хотя бы 30 тыс. солдат. Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе его в этом очень поддерживал, просто проталкивал, пробивал, чтобы мы оставили часть войск охранять аэропорт, Кабул и дорогу от Кабула до Советского Союза, а по пути еще и авиабазу Баграм», — рассказывал ТАСС Борис Громов.

Опасения Наджибуллы и Шеварднадзе были понятны: моджахеды по-прежнему атаковали советские и правительственные объекты, а американцы продолжали поставлять им оружие. Односторонний вывод войск при таком раскладе со стороны выглядел капитуляцией. Даже свою формальную задачу Женева не решила — беженцы не вернулись, Афганистан и Пакистан, как и раньше, вмешивались в дела друг друга.

Всего через месяц начала вывода войск президент Пакистана Зия-уль-Хак прямо заявил, что соглашения — «это просто фиговый листок».

«Ловушка для русских»

Как следует из рассекреченных документов ЦРУ, операция американской разведки в Афганистане под кодовым названием «Циклон» началась до появления там советских солдат и продолжилась после решения об их выводе — вплоть до начала 1990 года. США поставляли моджахедам новейшее оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», боеприпасы, обмундирование. Кроме того, с афганской оппозицией работали американские инструкторы. При этом публично и официально Вашингтон категорически отрицал свое участие в конфликте. По сути Москву тогда спровоцировали.

В интервью французскому журналу Le Nouvel Observateur экс-советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский говорит: «Эта секретная операция была блестящей идеей! Мы заманили русских в афганскую ловушку». То же самое подтверждает в своих мемуарах «Из тени» бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс.

Более того, Бжезинский отмечает, что они активизировали поставки аккурат в момент кампании по выводу советских войск. «Во-первых, это было унижение для русских. Во-вторых, мы рассчитывали, что они из-за этого остановят вывод войск. И второй раз попадут в ловушку», — говорит он.

Этого, однако, не произошло. «Начало войны в Афганистане стало шоком для многих в МИДе, потом пришло осознание, что из этой ловушки надо выбираться. И надо сказать, мы с этим справились», — вспоминает Анатолий Адамишин, дипломат, в конце 1980-х заместитель министра иностранных дел СССР.

Борис Громов также считает, что войска надо было вывести. Но при этом надо было продолжать помогать правительству Наджибуллы, которое при наличии такой помощи могло контролировать Афганистан и одержать победу над оппозиций. «Пока Советский Союз выполнял свои обязательства и помогал Афганистану, особенно в военно-техническом отношении, поставкой боеприпасов, ГСМ, техники, там было все нормально. Наджибулла был неглупый человек, твердый, он держал в руках всю страну. Ровно в тот момент, когда Борис Николаевич Ельцин принял решение прекратить помощь, все “посыпалось”. Буквально сразу», — отмечал Громов.

Все началось с Афганистана

Вывод войск в советском обществе воспринимался как поражение в войне. Хотя все сугубо военные задачи советский контингент выполнил. Общее ощущение поражения усилилось после крушения режима Наджибуллы.

Настроения общества вступили в диссонанс с мнением солдат и офицеров, которые часто признавали бессмысленность афганской кампании, но отказывались говорить о поражении.

Это, в частности, нашло выход в многочисленных «афганских песнях» ветеранов. Вероятно, самая известная из них — «Мы уходим с Востока» ветеранской группы «Каскад».

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Ситуация вокруг вывода войск стала элементом внутренней политики позднего СССР, частью противостояния между Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Собственно разговоры про поражение начались на I Съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года — ровно год спустя после начала вывода войск. Союзное руководство обвинили в развязывании ненужной войны. Руководствуясь этой логикой, в 1991 году глава МИД РСФСР Андрей Козырев назвал Наджибуллу «экстремистом». Вся помощь из Москвы была свернута.

В итоге на смену просоветскому правительству пришла запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Спустя несколько лет Афганистан стал штаб-квартирой для «Аль-Каиды» (также запрещена в РФ). А затем назначенец «Аль-Каиды» Абу Бакр аль-Багдади возглавил «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).