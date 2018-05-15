В Екатеринбурге снижаются темпы прироста велосипедистов

По его словам, ранее ежегодно их число увеличивалось в два раза, а сейчас прирост составляет 10−30%. «Но это все равно много», — добавил он.

Начальник отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Вадим Буйдалин рассказал, что растет и количество ДТП с участием велосипедистов. При этом снизилось количество аварий с участием мототранспорта. Например, с начала года произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и в основном не по вине мотоциклистов.

«Мотоциклистов с каждым годом тоже становится все больше. И я как мотоциклист заметил положительный момент — на дорогах стало меньше хамства и со стороны ГИБДД, и со стороны водителей», — добавил президент мотоклуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин.