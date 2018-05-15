Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Бланшетт, Хайек, Денев блистали на ужине в Каннах
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Жириновский сообщил размер своей пенсии
Киев ответил на слова об угрозах дипломатам РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Замуж за принца
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Екатеринбурге снижаются темпы прироста велосипедистов

Как рассказал на пресс-конференции председатель межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов, в Екатеринбурге за последние несколько лет на 70% снизился прирост велосипедистов.

По его словам, ранее ежегодно их число увеличивалось в два раза, а сейчас прирост составляет 10−30%. «Но это все равно много», — добавил он.

Начальник отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Вадим Буйдалин рассказал, что растет и количество ДТП с участием велосипедистов. При этом снизилось количество аварий с участием мототранспорта. Например, с начала года произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и в основном не по вине мотоциклистов.

«Мотоциклистов с каждым годом тоже становится все больше. И я как мотоциклист заметил положительный момент — на дорогах стало меньше хамства и со стороны ГИБДД, и со стороны водителей», — добавил президент мотоклуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин.

Анна Семилетова

Все новости региона
 Нефть вернула российскую казну в сытый 2011 год
Экс-начальника МУРа обвинили в пособничестве офицерам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
«Да, я толстая»: рассказ женщины о том, как вес влияет на жизнь
59 погибших: первые итоги переноса посольства США в Иерусалим
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
100-летний водитель устроил ДТП и не заметил этого Небольшая авария с участием водителя, которому исполнилось 100 лет, произошла на одной из улиц Риги
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь