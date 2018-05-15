Жильцы общежития в центре Новосибирска опасаются обрушения здания

Источник: Вести - Новосибирск

Здание рассыпается, уверен Александр Тарасов, житель дома № 90 по улице О. Жилиной, — в трещинах все стены с первого по пятый этаж. Под угрозой, говорит, жизни сотен жильцов.

Александр Тарасов, житель дома № 90 по ул. Ольги Жилиной: «Людей живет много, все с детьми. Все, естественно, переживают — не дай бог, кто-нибудь пострадает. Мы боимся за своих близких».

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Боятся жильцы не зря — этот дом уже попадал в сводки спасателей. Эти кадры наши корреспонденты снимали зимой 2011 года: в здании обрушилась крыша. Люди выскакивали на улицу кто в чем, долго не могли попасть домой, пока сотрудники МЧС разгребали завалы. После этого провели капитальный ремонт кровли. Старые стены, покрытые паутиной трещин, не тронули.

Алена Беляева, корреспондент: «Опасность подстерегает не только внутри, но и снаружи — трещины на фасаде, в некоторых местах уже выпали кирпичи. Местные не рискуют ходить под крышей».

Жилищная инспекция и коммунальщики проблему признали и даже пояснили, кто виноват.

Юрий Максимов, заместитель генерального директора управляющей компании: «Трещины эти не на несущей конструкции. При проведении капремонта в 2011 году подрядная организация, которая проводила ремонтные работы, в стыковочном шве не сделала закладные детали. Расходится всего лишь этот гипсокартон, который не представляет опасности».