Жильцы общежития в центре Новосибирска опасаются обрушения здания
Старое общежитие в центре Новосибирска может обрушиться, утверждают жильцы и требуют специальной проверки.
Старое общежитие в центре Новосибирска может обрушиться, утверждают жильцы и требуют специальной проверки.
Здание рассыпается, уверен Александр Тарасов, житель дома № 90 по улице О. Жилиной, — в трещинах все стены с первого по пятый этаж. Под угрозой, говорит, жизни сотен жильцов.
Александр Тарасов, житель дома № 90 по ул. Ольги Жилиной: «Людей живет много, все с детьми. Все, естественно, переживают — не дай бог,
Боятся жильцы не зря — этот дом уже попадал в сводки спасателей. Эти кадры наши корреспонденты снимали зимой 2011 года: в здании обрушилась крыша. Люди выскакивали на улицу кто в чем, долго не могли попасть домой, пока сотрудники МЧС разгребали завалы. После этого провели капитальный ремонт кровли. Старые стены, покрытые паутиной трещин, не тронули.
Алена Беляева, корреспондент: «Опасность подстерегает не только внутри, но и снаружи — трещины на фасаде, в некоторых местах уже выпали кирпичи. Местные не рискуют ходить под крышей».
Жилищная инспекция и коммунальщики проблему признали и даже пояснили, кто виноват.
Юрий Максимов, заместитель генерального директора управляющей компании: «Трещины эти не на несущей конструкции. При проведении капремонта в 2011 году подрядная организация, которая проводила ремонтные работы, в стыковочном шве не сделала закладные детали. Расходится всего лишь этот гипсокартон, который не представляет опасности».
Как заявили «Вестям», уже в ближайшие несколько дней в доме проведут дополнительные обследования, после проверки установят контрольные маячки для наблюдения за трещинами. Окончательное решение огласят в конце следующей недели.