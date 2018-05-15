Болельщики в дни ЧМ-2018 в Петербурге смогут ездить бесплатно

В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Петербурге будет организован бесплатный проезд для болельщиков в общественном транспорте, сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.



По его словам, болельщики смогут воспользоваться специальными автобусами-шаттлами, метрополитеном, всеми маршрутами пригородных электропоездов, автобусными маршрутами с номерами 39Э, 43, 49, 128, 158, трамвайные маршруты 19 и 48.



Отметим, что для бесплатного проезда болельщики должны иметь на руках билет на матч в Петербурге и паспорт болельщика.



«Ъ-СПб» писал, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Петербурге площадкой матчей турнира станет стадион «Санкт-Петербург». 15 июня в Петербурге сыграют сборные Марокко и Ирана; 22 июня — сборные Бразилии и Коста — Рики; 26 июня — Нигерия против Аргентины. В Петербурге пройдут матчи 1/8 финала (3 июля), ½ финала (10 июля) и матч за третье место (14 июля).



Лидия Горборукова.