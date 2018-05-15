Новый противораковый препарат вдвое продлил жизнь больных животных

Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomedicine.

Новый препарат состоит из двух компонентов: сферических наночастиц магнетита, внутрь которых поместили лекарство-цитостатик (токсическое вещество, разрушающее клетки опухоли), и векторных молекул. Они выполняют функцию своеобразного проводника, то есть ведут частицу с ядом конкретно к пораженному органу, не накапливаясь в здоровых тканях организма.

Векторная молекула представляет собой антитело к белку «фактор роста эндотелия сосудов» (VEGF, Vascular endothelial growth factor) — сигнального белка, который клетки вырабатывают для того, чтобы стимулировать образование эмбриональной сосудистой системы. Молекула, таким образом, работает по схеме «ключ-замок», находя и присоединяясь только к определенному типу клеток. Раньше векторная молекула использовалась как самостоятельное лекарственное средство, однако в своем исследовании ученые одними из первых в мире использовали ее в таком необычном качестве. Однако монотерапия подобными антителами сейчас не показала высокой эффективности.

«Исследования показали, что предложенная терапевтическая схема эффективна: эксперименты in vitro, а затем in vivo продемонстрировали, что продолжительность жизни животных, проходящих лечение новым препаратом, увеличилась на 50% — с 23 до 39 дней, — рассказывает руководитель научной группы, заведующий лабораторией “Биомедицинские наноматериалы” НИТУ МИСиС Максим Абакумов. — Помимо этого, предложенное вещество показало хорошую визуализацию ткани опухоли в процессе МРТ-исследования. Это потенциально может быть применимо для облегчения работы хирургов в процессе операции с целью обозначения и визуальной фиксации краев пораженного органа».