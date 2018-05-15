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14:40 (мск), источник: Индикатор

Новый противораковый препарат вдвое продлил жизнь больных животных

Российские ученые успешно провели доклинические исследования нового противоопухолевого препарата на основе наночастиц магнетита. Тесты показали, что если этим препаратом лечить больных мышей, их жизнь продлевается на 50%.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomedicine.

Новый препарат состоит из двух компонентов: сферических наночастиц магнетита, внутрь которых поместили лекарство-цитостатик (токсическое вещество, разрушающее клетки опухоли), и векторных молекул. Они выполняют функцию своеобразного проводника, то есть ведут частицу с ядом конкретно к пораженному органу, не накапливаясь в здоровых тканях организма.

Векторная молекула представляет собой антитело к белку «фактор роста эндотелия сосудов» (VEGF, Vascular endothelial growth factor) — сигнального белка, который клетки вырабатывают для того, чтобы стимулировать образование эмбриональной сосудистой системы. Молекула, таким образом, работает по схеме «ключ-замок», находя и присоединяясь только к определенному типу клеток. Раньше векторная молекула использовалась как самостоятельное лекарственное средство, однако в своем исследовании ученые одними из первых в мире использовали ее в таком необычном качестве. Однако монотерапия подобными антителами сейчас не показала высокой эффективности.

«Исследования показали, что предложенная терапевтическая схема эффективна: эксперименты in vitro, а затем in vivo продемонстрировали, что продолжительность жизни животных, проходящих лечение новым препаратом, увеличилась на 50% — с 23 до 39 дней, — рассказывает руководитель научной группы, заведующий лабораторией “Биомедицинские наноматериалы” НИТУ МИСиС Максим Абакумов. — Помимо этого, предложенное вещество показало хорошую визуализацию ткани опухоли в процессе МРТ-исследования. Это потенциально может быть применимо для облегчения работы хирургов в процессе операции с целью обозначения и визуальной фиксации краев пораженного органа».

Кроме адресной доставки лекарств, к которой относится новое исследование, частицы оксида железа показывают хорошие результаты и в лечении путем гипертермии. При применении этого метода наночастицы магнетита вводят в пораженный орган, где они накапливаются, и далее их подвергают воздействию переменного электромагнитного поля с определенными параметрами. В результате частицы разогреваются до 43−45 C и разогревают окружающие раковые клетки, которые при этом погибают. Важно отметить, что ранее было показано, что раковые клетки более чувствительны к изменению температуры, чем здоровые, и также позволяет оставить здоровую ткань неповрежденной.

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