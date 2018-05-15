Москве предрекли большую распродажу квартир

Как отмечают аналитики, активность покупателей на столичном рынке готового жилья продолжает нарастать. В апреле 2018-го в городе было зарегистрировано почти 13 тысяч сделок с вторичной недвижимостью — на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.

«Большая распродажа вторичного жилья в Москве еще впереди, — говорится в предоставленных материалах. — По мере того, как в столице будет увеличиваться ввод современных новостроек, менее привлекательное состояние вторичного фонда, характеризующегося моральной и физической изношенностью, будет все более очевидно для потенциальных покупателей. Соответственно, собственники такой недвижимости будут стремиться избавиться от этого жилья и выручить достаточно средств для покупки жилья в новом доме. В долгосрочной перспективе эти средства послужат росту активности на рынке новостроек».

Всего с начала года в столице продали более 43 тысяч вторичных квартир, подсчитали аналитики.