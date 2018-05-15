В Шымкенте открыли Арбат

Источник: Kazinform

В своем вступительном слове глава региона отметил, что Шымкент является одним из крупнейших городов страны и во всех развитых городах мира присутствуют общественные места для отдыха. Кроме того, он подробно остановился на проводимой работе, направленной на благоустройство города.

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«Сегодня Международный день семьи. В этот день в Шымкенте мы открываем первый собственный Арбат. Выражаю благодарность ответственным руководителям городского акимата, которые в течение двух месяцев завершили строительство Арбата, протяженностью порядка 1-го километра. Считаю, что Арбат станет самым привлекательным местом нашего города. Хотелось бы подчеркнуть, что такие начинания оказывают большой воспитательный эффект на формирование у молодого поколения патриотизма и любви к Родине. В ближайшее время такие места отдыха расположатся на улице А. Аскарова и Бейбитшилик», — сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, что протяженность Арбата составляет около одного километра. На территории пешеходной зоны предусмотрена велосипедная дорожка, установлены скамейки и освещение. Кроме того, проведена работа по озеленению территории площадью 3600 кв. метров, посажены около 700 саженцев ели, каштана, белой березы и 1000 роз. Для освещения Арбата установлены 76 светильников и 45 торшеров.

Стоит отметить, в настоящее время специалисты завершают работу по установке арки, которая придаст Арбату уникальный внешний вид. В ближайшее время это место станет центром притяжения творческих людей, так как здесь планируется построить Дом художников.

Наряду с этим, аким области Ж. Туймебаев ознакомил депутатов областного и городского маслихатов с работой, проделанной в рамках проекта по модернизации Старого города. В рамках проекта планируется благоустроить с двух сторон территорию реки Кошкар ата, по 10 метров с каждой стороны. Для отдыха жителей и гостей города будет доступна территория размером 1200 метров. На сегодня в рамках данного проекта, вдоль реки благоустроена и озеленена 300 метровая пешеходная дорожка от площади Ордабасы до улицы Узбекской.