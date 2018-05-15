«Земля выталкивала их нам навстречу». Под Молодечно нашли колокола, пролежавшие в земле 70 лет

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Недавнюю экспедицию поисковиков в Молодечненский район можно назвать чудесной и исторической. Здесь нашли колокола костела, которые спрятали от большевиков в 1948 году. Колокола, закопанные местными прихожанами, искали несколько раз, даже с помощью экскаватора, но все попытки были неудачными. И вот сейчас легендарные колокола, которые пролежали в земле 70 лет, нашли!

1948 год, костел Успения Пресвятой Девы Марии в деревне Дуброво. 16 июня ксендза Яна Токарского арестовывают и ссылают в лагеря на 10 лет. Верующие понимают, что костел будет закрыт, и начинают спасать имущество храма. Выносили, кто что мог, чтобы спрятать от советской власти, которая уничтожало все религиозное в рамках борьбы с верой. Семье Владислава, которому тогда было около 16 лет, достались колокола. На телеге за 7 километров они с отцом привезли их, чтобы спрятать в своем хлеву. Выкопали огромную яму.

С тех пор о колоколах не забыли. Пробовали копать еще при Советах во время «оттепели», и после падения СССР, уже с помощью приборов…

Костела-то уже давно не было: сначала его передали местному спиртзаводу. Потом там располагался склад, пока посланные в колхоз на помощь труженикам села минские студенты не сожгли старинное здание, превратив его в те руины, которые можно видеть и сегодня. Говорят, студенты захотели просто развести костер на крыше…

Но спрятанные колокола не давали покоя престарелому Владиславу Лаппо. Дедушка уже давно живет в Минске и ходит в столичные храмы, есть дети и внуки… Но одно дело в жизни оставалось незавершенным.

КОЛОКОЛА ИСКАЛИ ДАЖЕ НА ЭКСКАВАТОРЕ.

— Коллега, которая знакома с паном Владиславом, рассказала мне эту историю. Экспедицию запланировали на 9 мая. Бросил клич, из разных городов собралось 11 человек, — рассказывает «Комсомолке» инициатор поисков Руслан Веремей. Он работает главным технологом на минском «Интеграле» и увлекается приборным поиском. Сейчас энтузиасты организовывают общественное объединение любителей приборного поиска.

Ситуация осложнялась тем, что хутор тот, а вместе с ним и хлев давно исчезли — при коллективизации хутор перенесли в деревню. А опустевшее поле вскоре заросло лесом. Поэтому отыскать колокола было чрезвычайно сложно.

Дедушка отвел на место. Первое, что увидели поисковики, — большой выкопанный котлован. Надежда почти исчезла: искать, наверное, уже нечего. Но пан Владислав убеждал, что в 60−70 годах колокола искали на экскаваторе, так и появился этот котлован. Но экскаваторщик ничего не нашел. В 2011 году была первая попытка найти колокола с металлодетекторами, однако и она оказалась неудачной.

— Все в этой истории кажется невероятным, — говорит Руслан. — Коллеги убеждали, что поиски бесполезны, но у нас были вера, надежда и желание. Дедушка показал, где стоял сарай, в котором он закопал колокола, и глубинный металлодетектор дал сигнал. Легкий, сомнительный, но дедушка говорил, что да, именно здесь.

Заложили шурф, прошлись прибором еще раз, и он показал массивный металлический предмет, дальше лопатами начали аккуратно углубляться. Когда лопата радостно дзынькукнула о край одного из колоколов, и ребята его увидели, радости не было предела. Колокола разных размеров лежали один в одном, как матрешки.

— Мы кричали на весь лес, ведь мы любители приборного поиска, а тут такая находка, можно сказать, уникальная — это легенда, которая стала реальностью. А вот реакция пана Владислава поразила. Он отреагировал философски спокойно. Я смотрел на его лицо, и оно отражало ту глобальную цель жизни, которая у него была. Он прожил столько лет, но у него оставалось неоконченное дело… Когда мы нашли колокола, видно было, что человек, наконец успокоился, на его лице было полное умиротворение, — описывает Руслан.

«ПЕРВОЕ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ — ИКОНУ ДЕВЫ МАРИИ».

Оказалось, что когда раньше колокола искал экскаваторщик, землю он складывал именно на то место, где они были закопаны! Никто и подумать не мог, что колокола окажутся под этим курганом, а приборы такой слой земли не пробивали. К счастью, ребята решили зайти сбоку котлована.

Чудом поисковики называют то, колокола оказались совсем близко к поверхности:

— Пан Владислав утверждает, что яма была в его рост. В то время ему было уже лет 16, мужчина сейчас довольно рослый, мы рассчитывали, что колокола будут на глубине около двух метров. Поразительно, но если брать уровень общего грунта, то колокола лежали примерно всего в 60 сантиметрах от поверхности. Такое чувство, что земля эти колокола просто начала выталкивать нам навстречу!

Кстати, когда аккуратно сняли последний слой земли, который лежал на самих колоколах, на поисковиков посмотрела Божья Матерь с иконы. Ее изображение выбито на самом большом колоколе, в который были спрятаны остальные. Когда пан Владислав с отцом опускали в землю колокола, они положили их иконой кверху, чтобы Дева Мария охраняла колокола.

А когда их уже вынесли на поверхность, пан Владислав закрыл глаза, дотронулся до колоколов, потом взял самый маленький и по памяти позвонил так, как делал это в детстве… Во время фотографирования дедушка стал перед колоколами на колени, нежно положил на них руки…

Вскоре после того, как колокола нашли, пан Владислав попал в больницу, поэтому мы не смогли с ним пообщаться. Надеемся, он поправится и еще сможет услышать песню родных колоколов на новом костеле. Их решили передать в Минск, в тот костел, прихожанином которого сейчас является пан Владислав. Это было его желание. Священник тоже сразу не поверил, что эти легендарные колокола. У настоятеля была большая радость, что его храм, который строится в Уручье, будет иметь голос с такой историей.