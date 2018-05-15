Куда уфимцы поедут отдыхать летом в 2018 году

Популярное отечественное направление среди жителей столицы Башкирии — Сочи. Туда планируют отправиться в отпуск 17% туристов. Далее следуют Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Среди зарубежных направлений лидирует Грузия. Спрос на авиабилеты в эту страну по сравнению с прошлым годом увеличился в три раза.