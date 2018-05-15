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13:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Куда уфимцы поедут отдыхать летом в 2018 году

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Специалисты OZON.travel провели исследование и выяснили, что уфимцы летом 2018 года собираются путешествовать по России и Европе.

Популярное отечественное направление среди жителей столицы Башкирии — Сочи. Туда планируют отправиться в отпуск 17% туристов. Далее следуют Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Среди зарубежных направлений лидирует Грузия. Спрос на авиабилеты в эту страну по сравнению с прошлым годом увеличился в три раза.

«Также охотно летят в Германию, Чехию, на Кипр и в Испанию. Среди уфимских туристов наблюдается спрос на экзотические страны. Некоторые горожане проведут свой отпуск в Японии, на Кубе, в Норвегии и ОАЭ», — уточнили аналитики трэвел-агентства.

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