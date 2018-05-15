Куда уфимцы поедут отдыхать летом в 2018 году
УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Специалисты OZON.travel провели исследование и выяснили, что уфимцы летом 2018 года собираются путешествовать по России и Европе.
УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Специалисты OZON.travel провели исследование и выяснили, что уфимцы летом 2018 года собираются путешествовать по России и Европе.
Популярное отечественное направление среди жителей столицы Башкирии — Сочи. Туда планируют отправиться в отпуск 17% туристов. Далее следуют Симферополь, Москва,
Среди зарубежных направлений лидирует Грузия. Спрос на авиабилеты в эту страну по сравнению с прошлым годом увеличился в три раза.
«Также охотно летят в Германию, Чехию, на Кипр и в Испанию. Среди уфимских туристов наблюдается спрос на экзотические страны. Некоторые горожане проведут свой отпуск в Японии, на Кубе, в Норвегии и ОАЭ», — уточнили аналитики