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16:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Победителям областного конкурса «Почётная семья» подарили автомобили

В Иркутске объявили победителей областного конкурса «Почётная семья». Лучших выбирали в трёх номинациях — «молодая», «многодетная» и «приёмная».

Участники приехали из Иркутска, Саянска, Качуга и других районов Прибайкалья. Победителям вручили премии от губернатора Иркутской области. А тем, у кого больше восьми детей, подарили автомобили. Среди них жители Иркутского района Ирина и Александр Токарские. Они воспитывают 13 приёмных детей. Из них шестеро — инвалиды. Но при этом все они занимаются цирковым искусством.

— Всё оценивалось именно по количеству выступлений, по номинациям, по грамотам по почётными, где их отмечают. То есть за активную жизнь, за детей, которые выступают, ведут активную жизнь, занимаются. Вот за это нас и наградили автобусом. Семья большая. С реквизитом мы в обычный автобус не влазим, — говорит участник конкурса Александр Токарский.

Также в эти дни в Сибэкспоцентре проходит выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». Гостям предлагают посетить творческие мастер-классы, получить консультацию психологов или других специалистов. Выставка продлится до 17 мая.

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