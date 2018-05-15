Победителям областного конкурса «Почётная семья» подарили автомобили

Участники приехали из Иркутска, Саянска, Качуга и других районов Прибайкалья. Победителям вручили премии от губернатора Иркутской области. А тем, у кого больше восьми детей, подарили автомобили. Среди них жители Иркутского района Ирина и Александр Токарские. Они воспитывают 13 приёмных детей. Из них шестеро — инвалиды. Но при этом все они занимаются цирковым искусством.

— Всё оценивалось именно по количеству выступлений, по номинациям, по грамотам по почётными, где их отмечают. То есть за активную жизнь, за детей, которые выступают, ведут активную жизнь, занимаются. Вот за это нас и наградили автобусом. Семья большая. С реквизитом мы в обычный автобус не влазим, — говорит участник конкурса Александр Токарский.