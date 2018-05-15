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14:19 (мск), источник: Интерфакс

Банковские документы с персональными данными клиентов найдены в мусорном баке в Екатеринбурге

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о выброшенных банковских документах с персональными данными в Екатеринбурге, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Мы организовали проверку по данному факту на предмет соблюдения законодательства о персональных данных, а также о банковской тайне», — сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, несколько пакетов с банковскими документами были выброшены в мусорный бак во дворе дома на улице Белинского. Среди бумаг — анкеты на получение кредитов и справки о доходах с указанием данных клиентов банка.

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