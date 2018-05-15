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14:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы переживают за здоровье льва в челябинском зоопарке

Сегодня с проверкой в зоопарк прибыли депутат гордумы и зоозащитник Карен Даллакян.

Один из посетителей челябинского зоопарка выложил в Сеть видео, где снят лев и львица в одном из вольеров. На видео видно как лев лежит, и долгое время кашляет, или пытается рычать. Зрители видеоролика в соцсетях предположили, что животное умирает.

Сотрудники зоопарка поспешили успокоить челябинцев и пояснили, что на любительском видео заснят момент не кашля, а вокализации льва, когда особым рычанием он сообщает о своем присутствии и главенствовании на данной территории.

«Как видите, за 17 лет жизни в нашем зоопарке лев Ричард все ещё не утратил умения пользоваться своими голосовыми связками по назначению. Все мы знаем, какому царю принадлежит эта территория, — сообщили сотрудники зоопарка в официальной группе зоопарка в социальных сетях.

Но избежать проверки сотрудникам зоопарка не удалось. С официальным визитом сегодня челябинский зоопарк посетили зоозащитник Карен Даллакян и руководитель комиссии гордумы по социальной политике Александр Галкин.

Сотрудники зоопарка отчитались о здоровье льва и львицы. Оба животных находятся в преклонном возрасте. Львы Ричарду уже исполнилось 17 лет, а его подруге минуло 16. Это достаточно преклонный возраст для львов ведь в дикой природе возраст животных редко достигает и 10 лет. В здоровье животных есть возрастные отклонения. Они не так подвижны как молодые особи, много лежат. У льва Ричарда к тому же диагностирован гастрит.

После наблюдения за семьей львов эксперты пришли к выводу, что вольер не соответствует размеру из-за чего животные малоподвижны. Руководству зоопарка предложено рассмотреть строительство нового помещения для львов. Карен Даллакян посоветовал руководству зоопарка отправить львов на заслуженный отдых и содержать в помещениях, где животные не будут видны посетителям, а их место должны занять более молодые особи. Такие «дома для престарелых» оборудованы в крупных зоопарках всего мира. Но представители зоопарка сообщили в ответ, что подобных помещений в челябинском зоопарке нет, как нет возможности заменить старых животных на более молодых.

После похода в зоопарк руководитель комиссии гордумы по социальной политике Александр Галкин, резюмировал, что проблемы зоопарка необходимо решать. Он пообещал навестить животных через неделю.

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