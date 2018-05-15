В двух районах Омска зафиксировали выбросы фенола
Загрязнение воздуха зафиксировали в Советском и Ленинском округах.
Загрязнение воздуха зафиксировали в Советском и Ленинском округах.
В большинстве районов Омска обнаруженные выбросы не превышали установленную норму. Хуже всего экологическая обстановка в прошлом месяце была в Советском и Ленинском округах. Там выявили превышение предельно допустимых норм по выбросам фенола.
Также проанализировали заборы воды в Иртыше.
— В апреле 2018 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 43 пробы воды, — сообщает