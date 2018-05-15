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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В двух районах Омска зафиксировали выбросы фенола

Загрязнение воздуха зафиксировали в Советском и Ленинском округах.

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные заборов воздуха в апреле. Из-за метеорологических особенностей больше всего загрязнений в атмосфере накопилось 4, 18, 19 апреля.

В большинстве районов Омска обнаруженные выбросы не превышали установленную норму. Хуже всего экологическая обстановка в прошлом месяце была в Советском и Ленинском округах. Там выявили превышение предельно допустимых норм по выбросам фенола.

Также проанализировали заборы воды в Иртыше.

— В апреле 2018 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 43 пробы воды, — сообщает пресс-служба департамента общественной безопасности омской мэрии. — Наблюдались случаи превышения ПДК магния, сульфатов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК 5), азота аммонийного, азота нитритного, фосфатов, соединений железа, меди, цинка, никеля, алюминия, марганца, ртути, фенолов, нефтепродуктов, пестицида пп-ДДТ.

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