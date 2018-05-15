В двух районах Омска зафиксировали выбросы фенола

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные заборов воздуха в апреле. Из-за метеорологических особенностей больше всего загрязнений в атмосфере накопилось 4, 18, 19 апреля.

В большинстве районов Омска обнаруженные выбросы не превышали установленную норму. Хуже всего экологическая обстановка в прошлом месяце была в Советском и Ленинском округах. Там выявили превышение предельно допустимых норм по выбросам фенола.

Также проанализировали заборы воды в Иртыше.