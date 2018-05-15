Евгений Куйвашев рассказал, почему региону повезло с владыкой

«Региону повезло с владыкой. Митрополию возглавляет человек умный и прозорливый, искренней веры и большой мудрости. А еще владыка душевный собеседник, я всегда рад с ним поговорить», — написал глава региона в социальной сети.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл родился 15 мая 1961 года в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края. В 1980 году в Свято-Успенском соборе во Владимире он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В том же году он был рукоположен в иеродиакона, а затем — в иеромонаха. Митрополитом Екатеринбургском и Верхотурским он стал в 2011 году.