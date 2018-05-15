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14:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Куйвашев рассказал, почему региону повезло с владыкой

Губернатор Свердловской области поздравил с днем рождения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с днем рождения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Главе метрополии сегодня исполнилось 57 лет, об этом сообщает во вторник, 15 мая, «АиФ-Урал».

С днем рождения митрополита Кирилла Евгений Куйвашев поздравил в официальном письме и в своем аккаунте в «Instagram».

«Региону повезло с владыкой. Митрополию возглавляет человек умный и прозорливый, искренней веры и большой мудрости. А еще владыка душевный собеседник, я всегда рад с ним поговорить», — написал глава региона в социальной сети.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл родился 15 мая 1961 года в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края. В 1980 году в Свято-Успенском соборе во Владимире он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В том же году он был рукоположен в иеродиакона, а затем — в иеромонаха. Митрополитом Екатеринбургском и Верхотурским он стал в 2011 году.

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