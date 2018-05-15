К 2030 году новосибирцы будут дольше жить и чаще сдавать нормы ГТО

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по подготовке Стратегии развития Новосибирской области до 2030 года. В ходе него были названы показатели, которых правительство региона планирует за этот срок достичь в социальной сфере.

«Никаких новых льгот введено не будет, но все действующие категории льготников сохранятся», — заявила заместитель министра социального развития региона Елена Бахарева.

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Но ее ведомство собирается приложить максимум усилий для увеличения продолжительности жизни даже для тяжело больных новосибирцев. Предполагается, что для этого разовьют сеть специализированных стационаров.

Увеличение средней продолжительности жизни новосибирцев до 80 лет к 2030 году против 71,6 в 2017-м анонсировала и замминистра областного здравоохранения Елена Аксенова. Смертность в трудоспособном возрасте предполагается снизить вдвое: с нынешних 7,05 человек на 1 тыс. жителей до 3,4. Этому будет способствовать развитие системы здравоохранения, внедрение новых технологий и пропаганда здорового образа жизни, считает госпожа Аксенова.

В цифрах результат популяризации физкультуры и спорта должен выглядеть следующим образом: 56% детей будут заниматься в спортивных секциях, а ровно половина жителей Новосибирской области станет значкистами ГТО. Времени на занятия спортом, по крайней мере, у взрослых, будет достаточно: всех детей в возрасте от трех до семи лет обещают обеспечить местами в детских садах, а все школьники будут учиться только в первую смену.

Как сообщали Sibnovosti.ru, о необходимости разработки новой стратегии развития Новосибирской области до 2030 года врио губернатора Андрей Травников заявил в ноябре прошлого года. Окончательную версию документа правительство региона предполагает утвердить к концу первого полугодия 2018 года, после чего до конца 2018 года согласовать его с федеральными органами власти и законодательным собранием области.