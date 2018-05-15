Бизнесмены подарят Симферополю скамейки, урны и чугунную ограду

Источник: РИА "Новости"

«Представители социально ориентированного бизнеса инициативно на безвозмездной основе подключаются к наведению порядка в городе. В ближайшее время в парке им. Гагарина будут установлены чугунные скамейки и урны. Первая партия уже готова. Также изготовлено порядка 60 метров чугунных ограждений для установки вдоль набережной реки Салгир», — цитирует Лукашева пресс-служба администрации.

По его словам, часть территории в районе набережной Салгира будет благоустроена за счет средств одной из коммерческих структур. В том числе будет проведена высадка зеленых насаждений, организован их полив, обустроены пешеходные дорожки, и многое другое.