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14:24 (мск), источник: РИА Крым

Бизнесмены подарят Симферополю скамейки, урны и чугунную ограду

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 май — РИА Новости Крым. Три крупные компании, работающие в Симферополе, безвозмездно помогут местным властям благоустроить городской парк им. Гагарина. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Источник: РИА "Новости"

«Представители социально ориентированного бизнеса инициативно на безвозмездной основе подключаются к наведению порядка в городе. В ближайшее время в парке им. Гагарина будут установлены чугунные скамейки и урны. Первая партия уже готова. Также изготовлено порядка 60 метров чугунных ограждений для установки вдоль набережной реки Салгир», — цитирует Лукашева пресс-служба администрации.

По его словам, часть территории в районе набережной Салгира будет благоустроена за счет средств одной из коммерческих структур. В том числе будет проведена высадка зеленых насаждений, организован их полив, обустроены пешеходные дорожки, и многое другое.

Скамейки, установленные ранее в парке им. Гагарина, будут размещены в других местах общего пользования на территории города.

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