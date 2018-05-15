Ограничения, перекрытия, парковка: как изменится движение во время ЧМ-2018

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 14 июня по 15 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018 в Москве ограничат движение на нескольких улицах. Ограничения коснутся участков дорог вблизи Большой спортивной арены «Лужников» и стадиона «Спартак».

На перекрытых улицах организуют пешеходные зоны для болельщиков. Местные жители смогут подъезжать к своим домам, получив пропуск в префектуре ЦАО, ЗАО или СЗАО.

Откройте, чтобы посмотреть полностью | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ограничения движения у «Лужников»

Вблизи Большой спортивной арены «Лужников» максимальные ограничения движения будут действовать за день до матча и в день его проведения. В дни, когда на стадионе не будут проходить игры чемпионата мира, ограничения максимально сократят.

С 1 июня по 15 июля односторонними станут:

— участок переулка Хользунова (от Оболенского переулка до улицы Россолимо);.

— участок Малой Пироговской улицы (от переулка Хользунова до Трубецкой улицы);.

— участок улицы Усачева (от Трубецкой улицы до переулка Хользунова);.

— участок улицы Лужники (от дома 10б до дома 8, строения 1 на Лужнецкой набережной).

Движение по двум полосам будет открыто:

— на участке 2-й Фрунзенской улицы (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);.

— на участке 3-й Фрунзенской улицы (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);.

— на участке дублера Фрунзенской набережной (от улицы Тимура Фрунзе до Крымского проезда);.

— на участке дублера Фрунзенской набережной (от дома 20 до улицы Тимура Фрунзе);.

— на участке 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);.

— в переулке Льва Выготского;.

— в Малом Саввинском переулке;.

— на участке Трубецкой улицы (от улицы Ефремова до улицы Усачева);.

— в Усачевском переулке.

Чтобы организовать пешеходную зону 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10, 11, 14 и 15 июля (за день до матчей и в дни их проведения), перекроют:

— участок улицы Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);.

— участок улицы Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы);.

— участок Проектируемого проезда № 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова);.

— участок улицы 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);.

— участок 3-й Фрунзенской улицы (от улицы Доватора до улицы Ефремова).

В дни между матчами пешеходная зона будет организована:

— на участке улицы Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября);.

— на участке Проектируемого проезда № 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова);.

— на участке улицы 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора).

Во время проведения чемпионата мира по футболу парковка будет доступна только для местных жителей (владельцев парковочных разрешений) в районе:

— 2-й Фрунзенской улицы;.

— 3-й Фрунзенской улицы (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной);.

— дублера Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал);.

— улицы Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда № 2309);.

— Кооперативной улицы (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта);.

— Проектируемого проезда № 2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).

Кроме того, на время проведения ЧМ-2018 закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную. Также в дни матчей ограничат движение на съездах с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе Большой спортивной арены «Лужников» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект.

13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10, 11, 14 и 15 июля (за день до матчей и в дни их проведения) без пропуска будет запрещено выезжать:

— в Абрикосовский переулок;.

— на Кооперативную улицу (от улицы Усачева до улицы Доватора);.

— в Малый Саввинский переулок;.

— в Новодевичий проезд;.

— на улицу 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева);.

— на Большую Пироговскую улицу (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей);.

— на улицу Ефремова (от улицы Хамовнический Вал до Проектируемого проезда № 2309);.

— на Малую Пироговскую улицу (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей);.

— на Погодинскую улицу (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда);.

— на улицу Савельева;.

— на улицу Усачева (от улицы Хамовнический Вал до пересечения с Трубецкой улицей);.

— на улицу Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);.

— в Усачевский переулок;.

— в Учебный переулок;.

— на Фрунзенскую набережную.

13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10, 11, 14 и 15 июля (за день до матчей и в дни их проведения) автомобилям запретят выезжать:

— в Лужнецкий проезд;.

— на Новодевичью набережную;.

— на Ростовскую набережную;.

— на Саввинскую набережную;.

— на улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).

В дни между матчами движение на этих улицах будет восстановлено.

Во время проведения ЧМ-2018 перекроют улицы Лужники и Лужнецкую набережную, а также запретят парковать автомобили:

— во 2-м переулке Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);.

— на 2-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);.

— на 3-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);.

— на Большой Пироговской улице (от Трубецкой улицы до 1-го Архивного переулка);.

— в Малом Саввинском переулке;.

— на Новодевичьей набережной;.

— в Проектируемом проезде № 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова);.

— на Саввинской набережной;.

— на улице 10-летия Октября;.

— на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября);.

— на улице Тимура Фрунзе;.

— на Трубецкой улице (от Малой Пироговской улицы до улицы Ефремова);.

— на улице Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);.

— на улице Хамовнический Вал (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта);.

— в Усачевском переулке.

13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10,11, 14 и 15 июля (за день до матчей и в дни их проведения) ограничат остановку и стоянку автомобилей:

— на участке 3-й Фрунзенской улицы (от улицы Доватора до улицы Ефремова);.

— на участке улицы Доватора (от улицы 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской улицы);.

— на участке улицы Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы).

Откройте, чтобы посмотреть полностью | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для проведения фестиваля болельщиков на Воробьевых горах — лучшего места для просмотра матчей чемпионата мира — с 14 июня по 15 июля ограничат движение, чтобы организовать пешеходную зону:

— на участке улицы Косыгина (от разворота в районе дома 30, строения 3 до разворота в районе дома 28, строения 21);.

— на участке Мичуринского проспекта (от разворота около северного вестибюля станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта в направлении от Ломоносовского проспекта к Университетскому проспекту);.

— на Университетской площади;.

— на участке Университетского проспекта (от Менделеевской улицы до улицы Лебедева);.

— на участке Университетского проспекта (от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы).

Для автомобилистов, у которых не будет пропуска, закроют проезд в районе:

— улицы Академика Самарского;.

— улицы Академика Хохлова;.

— улицы Колмогорова;.

— улицы Косыгина (от Мичуринского проспекта до разворота в районе дома 30, строения 3);.

— улицы Косыгина (от разворота в районе дома 28, строения 21 до проспекта Вернадского);.

— улицы Лебедева;.

— Менделеевской улицы;.

— Мичуринской аллеи;.

— Университетского проспекта (от улицы Лебедева до проспекта Вернадского).

Ограничения движения у стадиона «Спартак».

Вблизи стадиона «Спартак» в дни проведения матчей — 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля — будет запрещено движение без пропуска:

— по Волоколамскому проезду;.

— по проезду Стратонавтов;.

— в районе разворота на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом;.

— в районе Сходненского тупика.

В дни между матчами движение будет восстановлено.

16, 19, 23, 27 июня и 3 июля ограничат стоянку и остановку автомобилей в районе:

— Волоколамского проезда;.

— проезда Стратонавтов;.

— Летней улицы.

С 1 июня откроется временная выделенная полоса для транспорта на участке Волоколамского шоссе от Дубосековской улицы до улицы Свободы. Она будет работать ежедневно и позволит болельщикам быстро доехать до стадиона на бесплатном автобусе.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра существующую выделенную полосу общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, автомобилистам станут доступны все три полосы левого пролета.

Центр организации дорожного движения просит водителей соблюдать правила и не выезжать на выделенные полосы, а также внимательно следить за дорожными знаками.