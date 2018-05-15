Екатеринбуржца, незаконно залезшего на телебашню, уволили из Росгвардии
В Екатеринбурге сотрудник Росгвардии лишился работы после того, как взобрался на заброшенную телебашню.
В Екатеринбурге сотрудник Росгвардии лишился работы после того, как взобрался на заброшенную телебашню.
Известно, что сотрудник
Сейчас аккаунт Максима Кичигина удален, но его фото и видео, сделанные с телебашни, все еще можно найти на просторах Интернета.
А незадолго до сноса опасного строения — 23 марта произошла еще одна «вылазка» руферов, к планированию которой мог быть причастен молодой человек. Тогда «альпинисты», вооруженные перцовыми баллончиками, ворвалась на территорию башни. Они побили охранников, залезли на вершину строения и водрузили там флаг. Молодые люди намеревались сидеть на башне до самого ее сноса и даже подготовили солидол, чтобы намазать им и без того ветхие лестницы на случай, если их полезут снимать сотрудники МЧС. Но в итоге продержались всего полдня, а затем замерзли, проголодались и сами спустились вниз. При этом один из них еще и повредил ногу.
После покорения Кичигиным башни в Уральском округе Росгвардии была начата служебная проверка в отношении
«Результатом проведенной служебной проверки в отношении прапорщика Кичигина Максима Александровича стал приказ о его увольнении от 25 апреля 2018 года», — сообщила сегодня ЕАН начальник