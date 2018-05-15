Екатеринбуржца, незаконно залезшего на телебашню, уволили из Росгвардии

Известно, что сотрудник Военно-оркестровой службы Уральского округа Росгвардии Максим Кичигин неоднократно участвовал в незаконном проникновении на охраняемый объект, например, такой инцидент был 11 февраля. Множество фото с объекта можно было увидеть на его странице во «ВКонтакте», ID которой он обозначил как kamikadzemaks. Возможно, придумав такой ID и регулярно покоряя башню, Кичигин мечтал повторить опыт Александра Пальянова, которого друзья также прозвали Камикадзе. Последний более 100 раз забирался на вершину недостроя, но 27 октября 1998 года погиб — сорвался и упал на арматуру.

Сейчас аккаунт Максима Кичигина удален, но его фото и видео, сделанные с телебашни, все еще можно найти на просторах Интернета.

А незадолго до сноса опасного строения — 23 марта произошла еще одна «вылазка» руферов, к планированию которой мог быть причастен молодой человек. Тогда «альпинисты», вооруженные перцовыми баллончиками, ворвалась на территорию башни. Они побили охранников, залезли на вершину строения и водрузили там флаг. Молодые люди намеревались сидеть на башне до самого ее сноса и даже подготовили солидол, чтобы намазать им и без того ветхие лестницы на случай, если их полезут снимать сотрудники МЧС. Но в итоге продержались всего полдня, а затем замерзли, проголодались и сами спустились вниз. При этом один из них еще и повредил ногу.

После покорения Кичигиным башни в Уральском округе Росгвардии была начата служебная проверка в отношении сотрудника-нарушителя.