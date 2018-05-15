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14:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Новый авиарейс свяжет Казань и Минеральные Воды

Перелеты стартуют 17 июня.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 15 мая). 17 июня стартуют авиаперелеты по маршруту Казань — Минеральные Вводы — Казань (с посадкой в Самаре). Открыта продажа билетов.

Вылет из Казани будет осуществляться по воскресеньям в 8.20, прибытие в аэропорт Минеральные Воды в 11.50, время в пути с посадкой в Самаре составит 3 часа 30 минут.

Обратный вылет из Минеральных Вод в Казань будут осуществляться по четвергам в 21.45, прибытие в аэропорт Казани в 1.10, время в пути с посадкой в Самаре составит 3 часа 25 мин.

Рейсы будет выполняться регулярно до 23 сентября, сообщили в авиакомпании «ЮВТ Аэро».

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