Новый авиарейс свяжет Казань и Минеральные Воды
Перелеты стартуют 17 июня.
Перелеты стартуют 17 июня.
(Город Казань KZN.RU, 15 мая). 17 июня стартуют авиаперелеты по маршруту Казань — Минеральные Вводы — Казань (с посадкой в Самаре). Открыта продажа билетов.
Вылет из Казани будет осуществляться по воскресеньям в 8.20, прибытие в аэропорт Минеральные Воды в 11.50, время в пути с посадкой в Самаре составит 3 часа 30 минут.
Обратный вылет из Минеральных Вод в Казань будут осуществляться по четвергам в 21.45, прибытие в аэропорт Казани в 1.10, время в пути с посадкой в Самаре составит 3 часа 25 мин.
Рейсы будет выполняться регулярно до 23 сентября, сообщили в авиакомпании «ЮВТ Аэро».