На фестиваль болельщиков в Волгограде пустят всех бесплатно
Площадка Фестиваля болельщиков FIFA на набережной Волгограда будет работать с 14 июня по 15 июля 2018.
Площадка Фестиваля болельщиков FIFA на набережной Волгограда будет работать с 14 июня по 15 июля 2018.
Фестиваль болельщиков FIFA 2018 в Волгограде будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 с 11.00 до 23.00 на Центральной набережной. Гостей и жителей города ждет 25 дней праздника с концертами, шоу, выступлениями звезд и салютами. По словам
Старую сцену на Центральной набережной уже демонтируют, она бы не выдержала веса массивных конструкций и волгоградского ветра. Устанавливают и ограждение по периметру площадки фестиваля болельщиков — на улицах Чуйкова, Ленина и Комсомольской. Проезд по ним на время монтажа ограничат вплоть до 11 августа. Главный вход на Фестиваль болельщиков в Волгограде сделают на Аллее героев. Здесь установят 42 рамки металлодетекторов и пункты досмотра.
Вход на фестиваль болельщиков ФИФА в Волгограде для всех свободный и бесплатный. Не понадобятся ни паспорт болельщика, ни другие документы. Единственные требования касаются безопасности, всем придется на входе пройти досмотр. Не пустят в зону фанфеста с едой и напитками, под запретом будут большие зонты и моноподы, велосипеды и ролики, и еще много чего. Все это можно будет оставить в камере хранения. Площадка фестиваля рассчитана на 15 тысяч человек, но это без учета склонов Центральной набережной. Так что, если на концерт, матч или салют придут посмотреть 30 — 40 тысяч человек, потоки будут регулировать, организуют буферные зоны. Но гостей обещают не обратно разворачивать.
На территории фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде будет работать
На перекрестке Чуйкова и Комсомольской откроют и «Русский дом», где гости смогут попробовать Волгоградское меню.
ЧТО ПОКАЖУТ?
Главная составляющая фанфеста ЧМ-2018 — трансляция матчей и околофутбольные развлечения. До матча, в перерыве и после гостям предложат культурную программу. Программа типовая, согласно требованиям FIFA. А креативную местную составляющую назвали «Сильные духом».
— Наш город — место силы, где можно зарядиться для будущих побед, — так представила тематику зампред облкомкультуры Оксана Маргиани.
Будут в программе выступления звезд российской и зарубежной эстрады, но их имена держат в строжайшем секрете — переговоры еще идут. Каждый день на сцене будут и местные коллективы,
На оборудование зоны фанфеста, безопасность и развлекательную программу потратят из бюджета более 313 миллионов рублей.