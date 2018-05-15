На фестиваль болельщиков в Волгограде пустят всех бесплатно

Фестиваль болельщиков FIFA 2018 в Волгограде будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 с 11.00 до 23.00 на Центральной набережной. Гостей и жителей города ждет 25 дней праздника с концертами, шоу, выступлениями звезд и салютами. По словам вице-губернатора Владимира Попкова, программу построят так, чтобы познакомить гостей с нашим менталитетом, дать импульс развитию региона и показать себя с лучшей стороны. Имена звезд и хедлайнеров, которые выступят на фанфесте в Волгограде, пока держат в секрете. И, конечно, покажут на фестивале в прямом эфире 40 самых интересных матчей Чемпионата мира по футболу 2018. Для этого на набережной установят сцену высотой с десятиэтажный дом. Трансляции будут идти на уникальном огромном экране высочайшего качества, которому даже яркое солнце нипочем.

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Старую сцену на Центральной набережной уже демонтируют, она бы не выдержала веса массивных конструкций и волгоградского ветра. Устанавливают и ограждение по периметру площадки фестиваля болельщиков — на улицах Чуйкова, Ленина и Комсомольской. Проезд по ним на время монтажа ограничат вплоть до 11 августа. Главный вход на Фестиваль болельщиков в Волгограде сделают на Аллее героев. Здесь установят 42 рамки металлодетекторов и пункты досмотра.

Вход на фестиваль болельщиков ФИФА в Волгограде для всех свободный и бесплатный. Не понадобятся ни паспорт болельщика, ни другие документы. Единственные требования касаются безопасности, всем придется на входе пройти досмотр. Не пустят в зону фанфеста с едой и напитками, под запретом будут большие зонты и моноподы, велосипеды и ролики, и еще много чего. Все это можно будет оставить в камере хранения. Площадка фестиваля рассчитана на 15 тысяч человек, но это без учета склонов Центральной набережной. Так что, если на концерт, матч или салют придут посмотреть 30 — 40 тысяч человек, потоки будут регулировать, организуют буферные зоны. Но гостей обещают не обратно разворачивать.

На территории фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде будет работать фуд-корт, установят шатры спонсоров и шатер города-организатора. На верхней и нижней террасах будет более 30 площадок с активностями для всей семьи, часть из них уже были представлены в Парке футбола. Всюду обеспечат высоскоростной Wi-Fi и видеонаблюдение. Картинку с камер будут отсматривать в онлайн-режиме полицейские. А вот с тенью — проблема. Навесы будут только на фуд-корте, около 40 зонтиков. Зато медики организуют полноценный медпункт, охладиться можно будет водой и мороженым.

На перекрестке Чуйкова и Комсомольской откроют и «Русский дом», где гости смогут попробовать Волгоградское меню.

ЧТО ПОКАЖУТ?

Главная составляющая фанфеста ЧМ-2018 — трансляция матчей и околофутбольные развлечения. До матча, в перерыве и после гостям предложат культурную программу. Программа типовая, согласно требованиям FIFA. А креативную местную составляющую назвали «Сильные духом».

— Наш город — место силы, где можно зарядиться для будущих побед, — так представила тематику зампред облкомкультуры Оксана Маргиани.

Будут в программе выступления звезд российской и зарубежной эстрады, но их имена держат в строжайшем секрете — переговоры еще идут. Каждый день на сцене будут и местные коллективы, кавер-группы, диджеи. Фотозона с символом ЧМ-2018 волком Забивакой, игровые зоны, сюрпризы от титульных спонсоров, конкурсы, призы тоже ежедневно. В программе также караоке, флешмобы, фестиваль красок и салюты. Каждый день Фестиваля болельщиков в Волгограде будет иметь свою тематику — день дружбы, день болельщика, день Забиваки (расписание).