Проект воронежской развязки на Остужева будут обсуждать на публичных слушаниях

Ровно через месяц, 15 июня, в Доме архитектора состоятся публичные слушания по проекту развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта. Будет обсуждаться планировка территории и особенности межевания.

Уже известно, что над Ленинским проспектом планируют «перебросить» две параллельные эстакады. Потоки автомобилей разведут на разные уровни, что существенно увеличит пропускную способность перекрестка. Что делать тем, кто не собирался двигаться в прямом направлении? Проект предусматривает правоповоротные съезды. На пересечении Остужева с Минской может появиться еще одна развязка, а недалеко от остановки «ДК «Электроника» хотят построить надземный пешеходный переход.