Грозы ожидаются на севере Нижегородской области в ближайшие три часа

Источник: Reuters

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа в ряде северных районов региона прогнозируются грозы. .

Эта ситуация будет, по всей видимости, сохраняться и вечером текущего дня.