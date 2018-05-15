Грозы ожидаются на севере Нижегородской области в ближайшие три часа
Нижний Новгород. 15 мая.
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Нижний Новгород. 15 мая.
Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа в ряде северных районов региона прогнозируются грозы. .
Эта ситуация будет, по всей видимости, сохраняться и вечером текущего дня.
Велика вероятность возникновения ЧС, связанных с поражением молниями объектов, не оснащенных соответствующей защитой. возможны также сбои в работе коммунальной сферы. Не исключены происшествия с участием маломерных судов.