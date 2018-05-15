Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша перешла к действиям: срыв постройки «Северного потока-2»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Бланшетт, Хайек, Денев блистали на ужине в Каннах
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
14:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Грозы ожидаются на севере Нижегородской области в ближайшие три часа

Нижний Новгород. 15 мая. НТА-Приволжье — Грозы ожидаются на севере Нижегородской области в ближайшие три часа.

Источник: Reuters

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа в ряде северных районов региона прогнозируются грозы. .

Эта ситуация будет, по всей видимости, сохраняться и вечером текущего дня.

Велика вероятность возникновения ЧС, связанных с поражением молниями объектов, не оснащенных соответствующей защитой. возможны также сбои в работе коммунальной сферы. Не исключены происшествия с участием маломерных судов.

Все новости региона
Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видео)
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
К чему привел вывод советских войск из Афганистана
Двадцать детей, сорок восемь внуков. Как живут многодетные семьи
Жириновский обеспокоился собачьей мафией
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь